Bendita: una mala elección de vestuario hizo que Edith Hermida mostrara de más

La conductora de Bendita resolvió el percance con humor. Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2020 • 01:31

Locutora, panelista, conductora Edith Hermida ha hecho un prolífico recorrido profesional, tanto en canales de cable como en la televisión abierta, siendo Bendita el espacio donde más y mejor se ha desarrollado.

Ocupando en el centro del estudio el lugar reservado para Beto Casella, a quien la pandemia ha confinado al retiro domiciliario y a la interacción virtual, Edith le ha impreso al programa un estilo propio, amable y descontracturado. Lo que le juega a favor en situaciones equívocas como la del miércoles último.

"Yo ni me había fijado, pero cómo es la gente. Por lo menos seis mensajes que me dicen: 'Decile a la Chiru (apodo cariñoso que le pusieron en el programa) que con ese pantalón se le marca la bombacha", la picanteó el conductor. Efectivamente, una decisión poco feliz en la ropa hizo que las luces del estudio junto a la implacable imagen HD revelaran más de la cuenta.

Si bien otra conductora podría haber armado un escándalo o entregarse a un ataque de nervios, Hermida reafirmó los dichos de Casella sumando información sobre la elección del atuendo: "Ya lo sé, me puse una tanga muy chiquitita para que no se me marque, pero se me marca igual".

Mientras sus compañeros y compañeras relativizaban el inconveniente, ella decidió ir por más y preguntó: ¿Qué querían, que no me pusiera bombacha", y para sumar al momento divertido que estaban pasando todos en el programa remató: "Nunca uso bombachas tan chiquititas". Si transformar la debilidad en fortaleza es siempre un buen consejo, en la televisión vale el triple. La conductora fue por ese camino, y ganó.