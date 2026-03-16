Qué es y cómo se trata la neurofibromatosis, la enfermedad que tiene el actor Adam Pearson

Durante la ceremonia de los Premios Oscar 2026, Adam Pearson se volvió tendencia en redes sociales, ya que miles de personas en todo el mundo se preguntaron por la patología con la que vive día a día el actor británico. La misma se llama neurofibromatosis tipo 1 (NF1) y es una enfermedad genética poco frecuente que provoca cambios en la piel y el crecimiento de tumores en el tejido nervioso.

Adam Pearson asistió a la ceremonia de los Premios Oscar 2026 (Foto: ARTURO HOLMES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Según el portal médico Mayo Clinic, se trata de un trastorno que puede afectar diferentes partes del sistema nervioso, incluyendo el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Entre los signos más frecuentes se encuentran las manchas planas de color marrón claro en la piel, conocidas como “manchas café con leche”, así como pecas en zonas como las axilas o la ingle.

Adam Pearson es conocido por su papel en la película Under the Skin (Foto: Instagram @adampearson)

Los tumores que aparecen en el cuerpo de quienes padecen esta enfermedad suelen ser benignos, aunque en algunos casos pueden generar complicaciones o transformarse con el tiempo. La neurofibromatosis tipo 1 es considerada una condición poco común: se estima que afecta aproximadamente a una de cada 2500 personas en el mundo.

¿Cuáles son los síntomas y las posibles complicaciones?

Los síntomas de la neurofibromatosis pueden variar mucho de una persona a otra. En algunos casos son leves, mientras que en otros pueden provocar problemas de salud más complejos. Entre las complicaciones que pueden aparecer se encuentran dificultades de aprendizaje, alteraciones cardiovasculares, problemas de visión o dolor causado por el crecimiento de tumores en los nervios.

Adam Pearson durante su infancia (Foto: Adam Pearson)

En el caso de Adam Pearson, la enfermedad comenzó a manifestarse cuando era muy pequeño. El actor creció en Croydon, al sur de Londres, junto a su hermano gemelo Neil. Durante los primeros años de vida ambos eran prácticamente indistinguibles, pero cuando Adam tenía cinco años sufrió un golpe en la cabeza que nunca terminó de sanar. Tras consultar a distintos especialistas, los médicos confirmaron el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1.

La historia de superación de Adam Pearson

A lo largo de su vida, Adam Pearson se sometió a 39 cirugías para extirpar tumores provocados por la enfermedad. Sin embargo, explicó que el crecimiento suele reaparecer con el tiempo, lo que convierte el tratamiento en un proceso constante. Los tumores también le provocaron la pérdida de visión en uno de sus ojos, una de las consecuencias más difíciles que debió enfrentar.

A pesar de las adversidades, el hombre siempre tuvo una actitud positiva frente a su enfermedad, lo que le permitió no solo terminar sus estudios secundarios, sino graduarse en la Universidad de Brighton con una licenciatura en Administración de Empresas. Sus primeros trabajos en televisión se dieron detrás de cámara como productor de grandes empresas como BBC y Channel 4.

A partir de 2013, Adam decidió comenzar su camino como actor cuando participó de la película Under the Skin, protagonizada junto a Scarlett Johansson. La pantalla grande también le sirvió para contar su historia personal y en el año 2024 protagonizó el film, Un hombre diferente, que cuenta la historia de un personaje ficticio, Edward, quien después de una vida con neurofibromatosis decide someterse a una cirugía experimental.

A Different Man - Tráiler completo en español

Aunque el hombre cree que de esta manera acabarán sus problemas, al salir de la cirugía descubre que aparecen nuevos problemas y críticas en la sociedad a las que debe adaptarse a pesar de tener un rostro “normal”. El film obtuvo una nominación a Mejor Maquillaje y Peluquería en la 97.ª edición de los Premios Oscar y Sebastián Stan ganó el premio a Mejor Actor en una Película Musical o de Comediaen la 82.ª edición de los Globos de Oro.