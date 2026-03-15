Alfombra roja de los Oscar 2026, en vivo: seguí la previa de la ceremonia
Los looks de las celebridades en la fiesta más popular del cine
Las películas con más nominaciones
Este año, la película Pecadores parece tener más chances de ser la gran ganadora de la noche. Protagonizada por Michael B. Jordan y dirigida por Ryan Coogler, lidera la lista con 16 nominaciones; una cifra récord que supera a Titanic que obtuvo 14. Luego, la siguen de cerca Una batalla tras otra con 13 y Frankenstein, con 9.
Los presentadores de la noche
Dónde ver la ceremonia
La 98ª edición de los premios Oscar se realizará este domingo 15 de marzo de 2026. El encuentro tendrá lugar en el Dolby Theatre, su sede permanente en Los Ángeles desde hace 24 años. Organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, esta ceremonia -que reconocerá a las mejores películas y actuaciones de 2025- representa el cierre definitivo de la temporada de premios para la industria del cine. En la Argentina, se podrá ver en vivo a partir de las 21 por TNT (con traducción al español) y TNT Series (en su idioma original) y también por la plataforma de HBO Max.
Los looks que nos dejó 2025
El año pasado llamaron la atención con sus looks Demi Moore, Adriana Grande, Halle Berry, Scarlett Johansson, Zoe Saldaña, Emma Thompson y Penélope Cruz, entre otras grandes figuras de Hollywood.
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Dónde ver y de qué se trata Una batalla tras otra, nominada a la Mejor Película del Oscar 2026
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Dónde ver y de qué se trata Valor sentimental, nominada a la Mejor película del Oscar 2026
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Los premios Oscar generalmente se equivocan: aquí la lista completa de las verdaderas mejores películas, según The Washington Post
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Dónde ver y de qué se trata El agente secreto, nominada a la Mejor película del Oscar 2026