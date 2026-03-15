Alfombra roja de los Oscar 2026, en vivo: seguí la previa de la ceremonia

La 98ª edición de los premios Oscar se realizará este domingo 15 de marzo de 2026. El encuentro tendrá lugar en el Dolby Theatre, su sede permanente en Los Ángeles desde hace 24 años. Organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, esta ceremonia -que reconocerá a las mejores películas y actuaciones de 2025- representa el cierre definitivo de la temporada de premios para la industria del cine. En la Argentina, se podrá ver en vivo a partir de las 21 por TNT (con traducción al español) y TNT Series (en su idioma original) y también por la plataforma de HBO Max.