Hace más de 30 años protagonizó una película con Robin Williams y hoy luce irreconocible

El paso del tiempo es inexorable para todos. Bradley Pierce, reconocido mundialmente por su interpretación de Peter Shepherd en la película Jumanji de 1995, atraviesa hoy una nueva etapa en su vida a sus 43 años. El actor, quien trabajó junto al legendario Robin Williams, decidió compartir con sus seguidores los detalles de un cambio físico y personal significativo para su vida, marcado por la superación de problemas de salud mental que lo acompañaron durante gran parte de su vida adulta.

El artista, tras cumplirse tres décadas del estreno del film que definió a toda una generación, publicó en su cuenta de Instagram distintas reflexiones sobre las batallas que libró tras la publicación de la recordada producción. Pierce aclaró que su proceso tiene una relación estrecha con su confianza interna más que con la simple estética. “La depresión grave y la ansiedad me quitaron la mayor parte de mi energía; me sentí como un hombre que no merecía ser cuidado”, confesó el intérprete en sus redes sociales para explicar su estado mental de hace siete años.

Bradley logró superar varios problemas de salud mental (Foto: @mrbradleypierce)

En su testimonio, el actor detalló que se encontraba en un lugar oscuro desde el punto de vista mental y físico. Sin embargo, su presente muestra a una persona diferente. “Estoy 27 kilos más ligero, pero inmensamente más feliz y más saludable por dentro y por fuera. No estoy sanado, pero estoy sanando”, declaró.

Según sus palabras, el camino hacia la recuperación le permitió hallar un sentido más profundo de su existencia y una mayor comodidad con su autenticidad. La publicación del actor funcionó como un recordatorio para sus seguidores sobre la importancia de la salud mental y el autocuidado.

El recuerdo de Bradley sobre el encuentro con Robin Williams

Al celebrarse el aniversario del lanzamiento de Jumanji, donde interpretó al niño que se convierte en mono, Bradley recordó a la película que le cambió la vida, posteando una tierna foto con Robin Williams. "Tuve la oportunidad de trabajar con un elenco y un equipo increíbles, incluido el legendario Robin Williams. Esta foto fue tomada durante una pausa cualquiera del rodaje, una de las pocas que tengo con él“, escribió en el posteo al recordar al actor fallecido en 2014.

Bradley disfruta de un gran presente y lo comparte en sus redes sociales (Foto: @mrbradleypierce)

Más allá de su transformación actual, Pierce mantiene un vínculo constante con la industria del entretenimiento. Si bien su rol en Jumanji marcó un hito imborrable, el actor trabajó en diversos proyectos a lo largo de su carrera. Prestó su voz al personaje de Chip en La Bella y la Bestia y a Flounder en la serie animada de La Sirenita. Además, formó parte de producciones como Pearl Harbor, Crepúsculo, Una rubia muy legal y Fast & Furious. Su paso por la pantalla chica incluyó apariciones en ciclos populares como Beverly Hills 90210, Roseanne, Las chicas Gilmore y Lois & Clark: las nuevas aventuras de Superman.

En la actualidad, Pierce diversifica su labor profesional. Participa en videojuegos, gestiona un canal de YouTube dedicado a la crítica y análisis de cine, donde relata anécdotas de su infancia frente a las cámaras, y dirige su propia productora, Prime8 Films.

Su historia personal y profesional es símbolo de la resiliencia y de como las cosas pueden cambiar. Pasó de ser un niño actor famoso a sufrir problemas de salud mental en su adultez y en ese camino aprendió mucho sobre sí mismo y sobre el trabajo artístico. Más allá de las vueltas de la vida, el actor quedará en los corazones de los fanáticos por su papel en Jumanji, una película que quedó en la historia grande del cine.