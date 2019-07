Benito Cerati cruzó a Shakira por su defensa a De la Rúa

El músico ironizó con la despedida de Shakira a su exsuegro Crédito: Ignacio Arnedo

10 de julio de 2019 • 16:38

Cuando se conoció la noticia de la muerte de Fernando de la Rúa , muchos usuarios en las redes sociales se preguntaron si habría mensaje de Shakira , que integró el clan del expresidente cuando fue pareja de su hijo Antonio durante 11 años.

La respuesta llegó pasado el mediodía, cuando la estrella pop internacional publicó en sus cuentas un emotivo mensaje de despedida para su exsuegro. "Te has ido para siempre amigo. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos", escribió la colombiana.

Aunque muchos aplaudieron el gesto de la cantante, hubo una persona que quedó particularmente impresionada: el músico Benito Cerati , hijo de Gustavo , que criticó fuertemente a quien fuera amiga de su padre. "Shakira nunca se dio cuenta dónde estaban los ladrones porque estaban al lado de ella", ironizó, aunque luego agregó: "La quiero y admiro a Shakira igual".

Luego de que varios criticaran sus dichos, Benito contraatacó: "Me apareció gente reivindicando el gobierno de De La Rúa. El desastre que le ha hecho estos últimos ocho años de operaciones mediáticas de odio y desinformación y tergiversación a la gente es increíble". Y agregó: "De todas formas, me agrada que me bardee gente así, primero que nada porque todo lo que dicen no es real, entonces no me afecta. Todavía no apareció ni uno que me hiciera dudar, tipo sí, quizás tenga razón. No, son todos imbéciles".

Poco después, mostró su fastidio con las personas que sacan a colación a su padre cada vez que él expresa un pensamiento. "Opino sobre De la Rúa y me saltan con mi viejo, como si eso me atacara. Primero, es ineludible su ignorancia sobre mí y sobre mi familia. Segundo, ¿Qué pasa? ¿No son capaces de argumentar que intentan pegar por ahí? Qué curioso que toda la gente que está del otro lado es así. Hablan de lo que no saben, conjeturan, inventan, lo que sea para justificar sus fobias y prejuicios, su egoísmo y mala leche".