El papelón viral de Lola Latorre en Pasapalabra y su reacción al darse cuenta de su respuesta

Los nervios suelen convertirse en un obstáculo inesperado, incluso cuando la respuesta parece estar al alcance de la mano. Algo así le ocurrió a Lola Latorre durante su paso por Pasapalabra (Telefe), donde un momento de duda y confusión terminó llamando la atención de todos. La situación, que rápidamente se volvió viral, no pasó inadvertida para quienes seguían el programa y en cuestión de minutos comenzó a generar comentarios y reacciones en las redes sociales.

Todo ocurrió cuando la hija de Yanina Latorre se sumó al ciclo que conduce Iván de Pineda por Telefe. En esa emisión participó junto a sus compañeros del programa de streaming Rumis, entre ellos Julieta Poggio, “La Tía” Sebi y Lizardo Ponce. Sin embargo, en medio del juego, protagonizó un error que rápidamente llamó la atención y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa.

El episodio tuvo lugar durante “El Rosco”, uno de los segmentos más decisivos del programa, en el que la agilidad mental suele ser determinante. En ese contexto fue donde Lola Latorre protagonizó un blooper que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó todo tipo de comentarios.

Lola Latorre se equivocó con una respuesta en Pasapalabra (Captura: Telefe)

En esa instancia del juego, la joven se enfrentó directamente con Lizardo Ponce para definir quién se quedaría con el premio. Sin embargo, apenas comenzada la ronda cometió una equivocación que la tomó por sorpresa y la dejó completamente descolocada frente a todos en el estudio.

“Contiene la letra Q: natural de Neuquén, provincia de la Argentina, o de su capital”, leyó Iván de Pineda. Ante eso, Lola respondió sin dudar: “Neuquenino”. Pero apenas terminó de decirlo se dio cuenta de que se había equivocado. “¡No, neuquino!”, lanzó de inmediato, aunque ya era tarde, porque se había registrado su anterior respuesta.

El momento no tardó en hacerse viral (Captura: Telefe)

Como era de esperarse, su reacción desató la risa de todos en el estudio, que quedaron sorprendidos por la respuesta. “Era la más fácil, ay no”, sentenció Lola, sobre el error que cometió.

Las reacciones de los usuarios

Como era de esperarse, las redes sociales no dejaron pasar el momento y rápidamente aparecieron todo tipo de comentarios. Mientras algunos usuarios la defendieron, al señalar que enseguida advirtió su error, otros fueron más críticos y remarcaron que recientemente se recibió de abogada en la Universidad Torcuato Di Tella, por lo que la equivocación llamó aún más la atención.

Las reacciones en las redes no tardaron en aparecer (Captura: X)

“Es milipili, para el título no le exigen tanto, además seguro que fue a universidad privada de alta cuota, con eso defino todo”; “Si fuera abogada recibida en la UBA no le hubiera pasado. El problema es que nunca se hubiera recibido en la UBA”; “La cultura general no pasa por la facultad” y “Dejen de joder, al segundo se dio cuenta del error y reconoció que era fácil para errarle. ¿Qué tema tienen con esta piba que no jode a nadie?”, fueron algunos de los mensajes más destacados.