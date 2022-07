Mientras transitaba el tour del que sería su último álbum, Gustavo Cerati tuvo un accidente cerebrovascular que lo dejó en un estado de coma que se extendió a lo largo de cuatro años. Además de un fuerte dolor, el incidente trajo consigo una dura polémica: tanto la familia como los fans e incluso los medios apuntaron contra Chloé Bello, la modelo de 22 años que era su novia en ese momento. A más de diez años del trágico suceso, ella habló por primera vez sobre los malos tratos que recibió de parte de la familia del músico y, apenas unos días después, recibió una respuesta de uno de sus hijos, Benito.

Benito Cerati habló sobre su relación actual con Chloé Bello tras las duras declaraciones

“El click fue en el auto; él me estaba dejando en la puerta de lo de mi mamá y yo me sentía re mal. Me había tomado un par de copas de más y me daba vergüenza. Nos miramos, nos dimos un beso y dije: ‘Wow, me quedo acá. No te suelto más’”, narró Chloé Bello durante su paso por Todo pasa (Urbana Play) al recordar los inicios de su romance con Gustavo Cerati.

Y continuó: “Al otro día yo ya estaba con las valijas yéndome a vivir a su casa. Al poco tiempo se venía la gira y él me dijo: ‘Yo no me separo ni un segundo de vos, te venís conmigo’”. El romance fue tan corto como intenso. No se separaban nunca y algunos testigos aseguraban que, durante la gira, no podían estar ni un segundo separados.

Chloe Bello y Gustavo Cerati fueron novios durante cinco meses

El único momento en el que estuvieron lejos fue cuando ella tuvo que irse a Londres por un compromiso laboral. Fue en ese punto en el que él tuvo el ACV. Como pudo, Bello regresó a Caracas para estar al lado suyo y el reencuentro fue tan afortunado como doloroso: fue la última vez que se vieron. “Logré llegar antes que la familia que estaba a dos horas. Y me encontré con lo que quedaba de él, por suerte llegué a verlo. Me llegó a ver, no acostamos juntos y se fue lentamente desvaneciendo”, detalló.

Ese día, el 15 de mayo del 2010, el calvario recién comenzaba. Gustavo Cerati estuvo cuatro años en coma hasta que finalmente falleció el 2 de septiembre del 2014, pero Chloé debió alejarse de él mucho antes. Tanto los medios como los fans y hasta la familia del músico se pusieron en su contra y, con el fin de alejarse de tanto sufrimiento, se fue a vivir al exterior. Al mismo tiempo, optó por adoptar un perfil bajo y optó por nunca entrar en detalles sobre su experiencia. Hasta su visita al programa de radio de Matías Martin.

Chloe Bello recordó su relación con Gustavo Cerati

“Yo no lo solté nada, me obligaron. Se portaron muy mal conmigo, hay muchas cosas por contar. Los chicos eran muy chicos y no quería meter cosas de más. Yo también era chica, tenía 22 años. Creo que quisieron buscar un chivo expiatorio, lo encontraron y lamentablemente la ligué yo”, disparó.

Cuando las declaraciones de Bello empapelaron los medios, Benito Cerati acudió a Twitter para referirse al tema. “Estaría bueno juntarse a charlar antes de despotricar mediáticamente. Pero bueno, quizás soy yo”, tipeó.

Tras este intercambio indirecto, desde LAM (América) se acercaron a un evento en donde estaba el músico para que se explayara sobre el tema. “Se hicieron titulares como ‘destruyó a, fulminó a’, y lo de Chloe también fulminante y con eso tampoco me enojé, eso es lo único que tengo que aclarar. Yo hubiese preferido que si tenes un problema, decilo”, manifestó.

Benito Cerati le respondió a Chloé Bello Archivo

Y continuó: “Pero tampoco sentí que hubiese ningún tipo de problema, con todo lo que se habló, está todo bien. Cada uno tiene sus procesos, no voy a juzgar eso. Hablamos cada tanto, ella viene a Buenos Aires y decimos ‘nos juntamos’, a veces pasa, a veces no, re abierto”. Así, dejó en claro que cualquier problema que tengan, prefieren solucionarlo en privado.