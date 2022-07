Chloe Bello recordó la última vez que vio a Gustavo Cerati: “Se fue lentamente desvaneciendo”

El 15 de junio del 2010 ocurrió un hecho que golpearía muy duro no solo a los argentinos sino a todos los fanáticos de la música. Luego de sufrir un ACV, Gustavo Cerati entró en un estado de coma que se extendió a lo largo de cuatro años. Ocurrió en Caracas, en pleno tour por Latinoamérica. Sin embargo, detrás del doloroso incidente se esconde una historia de amor que sigue latente. Su relación con Chloe Bello había empezado apenas cinco meses antes pero fue tiempo suficiente para que se formara un vínculo que los marcaría a los dos. A doce años del trágico día, la modelo recordó su último encuentro con el músico.

Chloe Bello recordó con emoción a Gustavo Cerati, en una charla con Matías Martin

Durante la tarde del viernes, Chloe Bello estuvo en los estudios de Urbana Play para sumarse a Todo Pasa, el programa conducido por Matías Martin. Habló de su carrera como modelo, de su salto al mundo de la actuación y sobre los múltiples proyectos en los que trabaja hoy en día. No obstante, y como era de esperarse, el periodista no pudo evitar preguntarle sobre Gustavo Cerati.

El romance de Bello y el aclamado músico argentino fue tan corto como intenso. Tan solo un par de meses de relación fueron suficientes para que decidieran que no querían pasar ni un segundo separados y, así, ella lo acompañó en el que fue su último tour. Recorrieron juntos varios países hasta que, por cuestiones de trabajo, la modelo tuvo que irse un par de días. Pero su reencuentro se dio en circunstancias trágicas.

Chloe Bello estuvo de novia con Gustavo Cerati durante cinco meses

“Desde el día en que nos vimos, no nos separamos. Él me persiguió unos cuatro años, me llevaba 23 años. Yo fui un colegio americano así que no tenía ni idea de quien era”, dijo Chloe, al recordar los inicios de su relación. Y continuó: “Me correteó hasta que un día quise poner celoso a uno y no tuve mejor idea de decir ´le voy a aceptar la invitación´. Fuimos a un recital de Coldplay y empezamos a salir pero sin beso ni nada”.

Intrigado por ese indiferente inicio, Matías Martin quiso saber en qué momento cambió su mirada sobre Cerati. “El click fue en el auto; él me estaba dejando en la puerta de lo de mi mamá y yo me sentía re mal. Me había tomado un par de copas de más y me daba vergüenza. Nos miramos, nos dimos un beso y dije: ‘Wow, me quedo acá. No te suelto más’. Al otro día yo ya estaba con las valijas yéndome a vivir a su casa. Al poco tiempo se venía la gira y él me dijo: ‘Yo no me separo ni un segundo de vos, te venís conmigo’”, expresó.

Chloe Bello y Gustavo Cerati, un amor breve pero intenso que la marcó para siempre Twitter - LA NACION

Pero al hermoso recuerdo del nacimiento de su amor le siguió el dolor de la pérdida. “Yo tenía que ir a Londres por una campaña, y fue ese día que me fui. Sentí mucha confusión. Estaba en la casa de una amiga y tenía mucha fiebre. No paraba de sonar el teléfono y me escriben el manager y el asistente desesperados, pidiéndome que fuera para allá. Me tuve que tomar dos trenes distintos para llegar al aeropuerto. Logré llegar antes que la familia que estaba a dos horas. Y me encontré con lo que quedaba de él, por suerte llegué a verlo. Me llegó a ver, no acostamos juntos y se fue lentamente desvaneciendo”, relató.

“Él se fue el 15 de mayo del 2010″, dijo, como si tuviese la fecha exacta grabada a fuego en la mente. Y continuó, mientras los que estaban presentes no podían evitar llorar al escucharla: “Yo me acuerdo todo. He tenido relaciones más largas de las que no me acuerdo el olor ni nada, pero de Gustavo me acuerdo hasta de la roña que tenía abajo de las uñas. Es una cosa rarísima, me acuerdo cada momento. Él sigue estando acá, lo veo en todas partes. No se me va, lo tengo tatuado en la piel día a día. Dicen que el dolor pasa con el tiempo pero no pasa un carajo. Sigue siendo como si hubiese sido ayer”.

A modo de cierre, reconoció: “Conocí lo que es el amor gracias de él. Es una carga con la que voy a tener que vivir toda mi vida”.