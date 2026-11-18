En medio del torbellino mediático entre su expareja, María Eugenia “la China” Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, trascendió que Benjamín Vicuña estaría atravesando por otro conflicto personal: una presunta crisis con su novia Anita Espasandin, quien estaría “un poco cansada” de la conflictiva situación de él y la actriz que involucra a los dos pequeños que tienen en común. En medio de las especulaciones, el actor se pronunció al respecto y aclaró cómo está hoy el vínculo de pareja.

El actor y la economista llevan dos años juntos y, si bien mantienen un bajo perfil, no ocultan su relación y se muestran juntos en las redes sociales y también en eventos. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que las cosas entre ellos no atravesarían su mejor momento. En la emisión del martes 17 de noviembre de Intrusos (América TV), Paula Varela dijo que, aunque “están juntos, están atravesando una crisis”.

Según Intrusos, Benjamín Vicuña y Anita Espasandin estarían en crisis

“Ella se acaba de abrir su centro de estética, está muy contenta y feliz porque era un sueño en su vida. Él está acompañando, pero están atravesando un momento difícil”, sostuvo la panelista. Aparentemente, “ella está un poco cansada” de todo lo que está pasando entre el actor y sus hijos menores, Magnolia (8) y Amancio (6), quienes viven con su madre.

“Obviamente, acompaña y sostiene, pero está como un poco cansada con esta situación. Me dicen que ese fervor de los primeros momentos está pasando y que están con esas complicaciones”, agregó la panelista. En este sentido, mencionó que el actor estaría “muy mal” por todos los problemas vinculados con sus hijos y que no querría separarse de su novia, puesto que con ella “siente seguridad”.

Benjamín Vicuña negó una crisis con Anita Espasandin y aseguró que están "bien" (Foto: Instagram @anita.espasandin)

Frente a esto, horas más tarde en Sálvese quien pueda (América TV) fueron a buscar a Vicuña y le preguntaron por las versiones de crisis. Él las negó categóricamente: “No, eso no es verdad. Estamos bien”. Dijo que por cuestiones laborales estuvo dividiendo su tiempo entre España y la Argentina, pero que estaba “todo más que bien”.

Además de hablar de su situación sentimental, Vicuña también fue consultado por el feroz cruce que tuvieron la China Suárez y Wanda Nara vía historias de Instagram, en el que también fue mencionado. “La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno. Como no le alcanzó, le pidió al bobo que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge e irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero”, lanzó la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

Benjamín Vicuña habló del escándalo entre la China Suárez y Wanda Nara (Foto: Instagram @sangrejaponesa / @benjaminvicuna.ok / @wanda_nara)

“No tengo nada que ver con eso. Son historias de adultos. A mí solo me involucra con lo que tiene que ver con los niños, pero creo que no nos corresponde a nadie seguir involucrando a menores, así que dejemos esto hasta acá”, sostuvo el protagonista de La voz ausente. Por último, el cronista Rodrigo Bar le preguntó si sentía preocupación como padre, puesto que además los niños viven con Eugenia, quien está instalada en la casa de Icardi. Si bien primero esquivó la pregunta y continuó la marcha en su auto, según advirtieron en el programa, al final dijo: “Por supuesto”.