La escapada romántica de Benjamín Vicuña y Anita Espasandin a Chile: “Sol y buena compañía”

Mientras continúa su disputa con María Eugenia “la China” Suárez por la residencia de sus hijos Magnolia (8) y Amancio (6) y entre las funciones de Secreto en la montaña, Benjamín Vicuña organizó una escapada romántica con su novia Anita Estasandin. El destino elegido fue, una vez más, Santiago de Chile y pasaron dos días entre compras, tours gastronómicos y una visita al Templo Bahá’í.

“Dos días en Chile. ¡Sol y buena compañía! Me faltó esquiar", comentó Espasandin en el posteo que hizo en su feed de Instagram durante el fin de semana. Adjunto las postales de sus minivacaciones en el país vecino. Se hospedaron en un hotel, degustaron productos de pastelería y recorrieron el Mercado Urbano Tobalaba. También aprovecharon para hacer algunas compras en un bazar. ¿Qué llevaron? Regalos para sus hijos y artículos para su casa.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin disfrutaron de unos días de amor y turismo en Santiago de Chile (Foto: Instagram @anita.espasandin)

Si bien Espasandin fue la que tomó la mayor cantidad de imágenes, Vicuña también ofició de fotógrafo. Asimismo, la pareja posó enamorada frente al Templo Bahá’í, también conocido como la Casa de Adoración Bahá’í de Sudamérica, que abrió sus puertas en 2016 en Peñalolén, Santiago de Chile. “A 30 minutos del centro. ¡Te reciben con mucho amor y una energía hermosa!”, expresó la empresaria para detallar cómo fue la visita.

Espasandin fue la encargada de compartir en sus redes las mejores postales del viaje (Foto: Instagram @anita.espasandin)

Espasandin fue la encargada de compartir las postales de sus vacaciones en Chile

Durante su corta estadía, Anita deslumbró con su elaborada selección de vestuario. Llevó desde un suéter fucsia con lunares marrones que combinó con una camisa cuadrillé roja y blanca y pantalones beige hasta una falda a cuadros verde, amarilla y gris con un suéter rayado y también empacó mocasines animal print, un tapado marrón y una canchera cartera con apliques hechos con canutillos de colores.

La pareja visitó el Templo Bahá’í (Foto: Instagram @anita.espasandin)

“Benjamín, qué lindo es tu país”, comentó Espansandin, feliz con la oportunidad de regresar a Chile. Por su parte, el actor respondió con el emoji de un corazón rojo, de manitos levantadas y de la bandera chilena.

Benjamín Vicuña recordó a Blanca a 14 años de su muerte

Si bien el viaje le permitió a Vicuña estar junto a su amor y disfrutar de su país natal, esta semana le tocó revivir el día más duro de su vida. Este 8 de septiembre se cumplieron 14 años de la muerte de Blanca, su hija mayor con Carolina “Pampita” Ardohain, y como en todos los aniversarios, hizo un emotivo posteo en Instagram que incluyó una tierna foto de ambos abrazados durante un almuerzo y un conmovedor texto. “Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele. Dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos. Pienso, es ocho y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento”, escribió.

El mensaje que publicó Benjamín Vicuña a 14 años de la muerte de Blanca (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

“Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan por ti y vuelvo a contar una y mil veces quién eras y cómo eras. Hablo de tu mirada, de cómo les decías a los caballos, de tus palabras justas (...) “Hoy vuelve septiembre. Acá estamos honrando la vida, diciendo tu nombre una y mil veces como conjuros ante el olvido. Esperando caminar juntos por el desierto florido”, sentenció.