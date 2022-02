Bienvenidos a bordo internacional: los dobles de Britney Spears y Ben Stiller sorprendieron a todos

Mientras el verano sigue su curso y muchos programas aún se encuentran en temporada de vacaciones, Bienvenidos a bordo (eltrece) continúa firme todos los días para alegrar la tarde de la audiencia. En la edición del miércoles, el ciclo de juegos tuvo un agregado extra ya que, durante el segmento de los parecidos, varias estrellas internacionales aterrizaron en el estudio.

Laurita Fernández, quien está en el lugar en la conducción que previamente ocupaba Guido Kaczka, nunca sabe qué va a encontrar detrás de la famosa puerta de los parecidos. Una vez abierta, las sorpresas que pasan a través del umbral son impredecibles. En algunos casos, las similitud entre los participantes y las celebridades a quienes aseguran ser iguales son innegables y solo toma un par de segundos que los presentes adivinen de quien se trata. Pero, otras veces, la semejanza no es tan evidente y los intentos por adivinar resultan en ridículas confusiones.

Con cada día que pasa, los famosos que desfilan por el estudio son más variados y diversos. Muchas veces, Bienvenidos a bordo recibe en su mayoría a personajes nacionales pero en esta ocasión hubo una excepción y el estudio fue escenario del encuentro entre dos grandes artistas estadounidenses: el actor Ben Stiller y la llamada “princesa del pop”, Britney Spears.

La doble de Britney Spears pasó por Bienvenidos a bordo

Primero fue el turno de la ganadora del Grammy, Britney Spears. La participante atravesó la puerta de los parecidos con una enorme sonrisa en los labios y caminó con mucha seguridad al lado de Laurita. Con los labios pintados de rojo y el pelo rubio suelto que le rozaba los hombros, la joven nacida en Francia esperó con paciencia que los presentes intentaran adivinar de quien se trataba.

La participante aseguró ser igual a Britney Spears (Crédito: Instagram/@BritneySpears)

Jennifer Aniston y Evelyn von Brocke fueron algunas de las opciones que se escucharon, pero ella negó con la cabeza en todas las ocasiones. Finalmente, reveló que se trataba de Britney al mismo tiempo que “Hit me baby one more time” sonaba a todo volumen. Emocionada, la conductora aseguró que era una de sus artistas favoritas y Hernán Drago demostró estar de acuerdo mientras cantaba con fuerza el estribillo del famoso tema.

Minutos más tarde, desfiló por el estudio otra estrella internacional pero que no fue tan difícil de adivinar. Al menos para la conductora, quien descubrió la respuesta correcta rápidamente. Víctor, vecino de Monte Grande, entró con los ojos claros clavados fijos en la cámara al mismo tiempo que fruncía los labios como quien quiere mandar un potente beso por el aire.

Un participante de Bienvenidos a bordo sorprendió con su parecido a Ben Stiller

Explicó que muchas personas le dicen que es idéntico al reconocido actor y que fue al programa porque un conocido lo anotó. Confundidas, Valentina y Francesca -las asistentes del programa- dijeron que podía tratarse de un personaje de Floricienta (Telefe). Laurita, por su parte, primero creyó que se encontraba frente al doble de Benjamín Rojas pero luego de tomarse unos segundos para pensar descubrió la respuesta correcta: se trataba de Ben Stiller pero, más específicamente, cuando interpreta a Zoolander en la película titulada con el mismo nombre.

Ben Stiller es un reconocido actor y humorista estadounidense

Entre sonrisas, Victor afirmó y se dirigió hacia la fila de los participantes de los parecidos para reunirse con la doble de Britney Spears. Parados allí, los concursantes esperaron con paciencia para ver quien ganaría el premio en efectivo.