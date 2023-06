escuchar

A pesar de que Bienvenidos a bordo (eltrece) cuenta con una larga lista de juegos, desafíos y actividades que varían dependiendo del día, uno de los más populares es el de los parecidos e imitaciones. Dicho segmento tomó diversas formas desde que el programa debutó al aire, pero siempre regresa por pedido del público.

El divertido blooper de Laurita Fernández en Bienvenidos a bordo que hizo reír a todos: “Parezco Doña Florinda”

En esta oportunidad, desde el programa convocaron a imitadores que pudieran cantar en vivo y, entre el par que dio el presente en la tarde del martes, se destacó quien se animó a entonar el “(I’ve Had) The Time of My Life” de Bill Medley y Jennifer Warnes, más conocido por ser el tema principal del histórico film de los 80 Dirty Dancing. Para acompañar la puesta en escena, Laurita Fernández se puso en los zapatos de la protagonista al bailar al ritmo de la canción, lo que terminó en un cómico blooper.

Laurita Fernández, quien ocupa el rol que antes supo cumplir Guido Kaczka, no se toma su trabajo como conductora a la ligera y, cada vez que tiene la oportunidad, se involucra de manera directa en los juegos. Así lo hizo en la tarde del martes cuando, totalmente comprometida durante el segmento de los parecidos, intentó imitar uno de los bailes más famosos de Dirty Dancing.

Para esta tarea, se sumó a la pareja de bailarines profesionales disfrazada con un vestido rosa de falda corta como el que luce Jennifer Grey -quien da vida a la protagonista Frances “Baby” Houseman- junto con una peluca corta de rulos corta por los hombros y en tono castaño claro, similar al corte de pelo de la actriz en el film.

La escena no estaría completa sin el icónico galán Johnny Castle, interpretado por Patrick Swayze, y quien se encargó de cumplir dicho papel fue Hernán Drago. Vestido con el pantalón ajustado y la camisa al cuerpo en color negro -look representativo del personaje- se paró junto a su compañera en el estudio, los dos listos para realizar su propia versión (totalmente improvisada) de la coreografía final de la obra dirigida por Emile Ardolino.

Patrick Swayze y Jennifer Grey en Dirty Dancing

Sin embargo, antes de empezar, Fernández no pudo evitar detenerse y darse cuenta de que su aspecto no se asemejaba tanto como desearía al look ochentoso y jovial de la intrépida Baby. Por el contrario, al verse en los monitores se comparó con otra destacada figura de la pantalla chica, la cual está lejos de ser conocida por su sensualidad. “Parezco Doña Florinda”, exclamó la conductora, en referencia al personaje interpretado por Florinda Meza en la sitcom mexicana El Chavo del Ocho.

Divertida por la semejanza, pidió, entre risas, que alejaran las cámaras lo más posible. “No me hagan plano corto. No se acerquen cada vez más. Me voy a poner acá bien atrás así quedo lejos”, exclamó, mientras el locutor del programa, sin poder controlar las carcajadas, señalaba que podría formar parte del elenco de Alf, otra de las comedias propias de la década de los ochenta.

Laurita Fernádez y Hernán Drago imitaron la coreografía final de Dirty Dancing captura de pantalla

Más allá del “look fallido”, Laurita Fernández se divirtió a pleno bailando al ritmo de la balada y hasta, con ayuda de Hernán Drago, se animó a imitar el reconocido paso de baile final, en el que el hombre levanta por los aires a su pareja como un cierre triunfal de la coreografía.

LA NACION