Brilló en la TV, lo llaman de los canales pero no deja su verdadera pasión: “La carpintería es mi eje”

Se llama Nahuel Matheu, pero todos lo conocen como “El carpintero”. Su vida en los medios comenzó casi de casualidad. Iba a jugar por el lingote en Bienvenidos a bordo (eltrece) y terminó convirtiéndose en uno de los personajes favoritos, cuando pasó a demostrar su destreza física con las dominadas. Hoy tiene más de 250 mil seguidores en Instagram, acaba de debutar como conductor y está a punto de ser padre por primera vez. En diálogo con LA NACION, recordó su paso por el programa de Guido Kaczka, habló de su pasión por la carpintería y su emoción ante la llegada de su hijo Ciro.

Nahuel no estaba del todo seguro de participar del programa de entretenimiento. Su papá lo inscribió para que intentara sacar el lingote, pero ese día tenía un trabajo de carpintería, lo cual siempre fue su prioridad. No obstante, hizo algunos cambios de agenda y fue. Él, seguro y confiado, le preguntó a Guido Kaczka si podía desafiar a los asistentes, puesto que se tenía fe y contaba con toda la energía. Si bien no logró su objetivo original, sí obtuvo la invitación para participar en las dominadas. No solo jugó sino también que ganó.

Si bien pensó que su actuación sería temporal, tras la exitosa dupla que conformó con Hernán Drago terminó por quedarse todo 2021 y el público lo conoció como “El carpintero”. “Estoy super agradecido con Guido por la oportunidad que me dio. Me frenaban un montón en la calle y creo que fue un poco por la empatía que se generó. Yo me mostré tal cual era, nunca me encerré en un personaje; era un chico que trabajaba con su familia, que estaba en pareja y nunca intenté ser otro”, rememoró.

La temporada llegó a su fin y pensó que su participación también. Para ese entonces tenía pautadas unas vacaciones y si bien su “momento televisivo” se reanudó sin él, cuando quiso regresar le dijeron que “el segmento iba a entrar en una breve pausa que finalmente se extendió”. En este sentido, volvió a desmentir cualquier tipo de conflicto con Laurita Fernández, quien se hizo cargo de la conducción: “En un momento se dijo que tenía problemas con ella y nada que ver, está todo más que bien. El programa fue para otro lado y no se siguió el segmento de las dominadas. No es que haya pasado algo”.

Por otra parte, aseguró que aunque terminó su participación en el ciclo, aún se mantienen en contacto con Guido Kaczka: intercambian mensajes y saludos a través de Instagram y hasta lo felicitó por su paternidad. Asimismo, explicó que terminaron muy bien cuando finalizó el programa. “Me dijo: ‘Carpintero te agradezco mucho por toda tu participación, por compartir todo un año y espero que pronto nos encontremos y así va a ser’”, recordó.

Las redes, sociales, el teatro y la carpintería

Durante su participación en Bienvenidos a Bordo, Nahuel ganó una importante notoriedad en las redes, lo que le permitió tener más llegada con aquellos que solicitaban sus servicios como carpintero. Cuando el programa llegó a su fin se reconvirtió en influencer y al tiempo le llegó la propuesta de hacer teatro.

“Era inexperto en esa faceta, nunca me subí a las tablas ni leí un libreto”, reconoció. Pero los tiempos le cerraban y no interferían con la carpintería, por lo que se animó al desafío y estuvo en Detector de mentiras. “Le metí garra, fuerza, y lo mejor de mí, y salió excelente”, comentó, y en este sentido agregó: “Si uno le pone actitud y ganas, con disciplina y responsabilidad, se llega, y si no se logra vas a saber que lo diste todo. Ese es mi lema y lo pongo en práctica frente a todas las cosas que se presentan”.

Si bien le encanta el mundo artístico, su verdadera pasión está entre las tablas, pero no exactamente en las del escenario: “Nunca dejé y nunca voy a dejar de lado la carpintería porque es mi eje, es lo que amo hacer. Es un oficio que me enseñó mi viejo y me gusta transmitirle a todos mis clientes, mis productos y servicios. Me da mucha satisfacción cuando ellos se quedan contentos y están orgullosos”.

La nueva vida de “El carpintero”: su rol como conductor y la llegada de su hijo

A sus 33 años, Nahuel está próximo a experimentar un rotundo cambio de vida. Su pareja desde hace tres años, Natalia, está embarazada y entre el 20 y 23 de febrero esperan la llegada de su primer hijo. Con las sensaciones a flor de piel, no pudo evitar quebrarse al mencionar el tema: “Me tiene muy emocionado, nervioso y ansioso. Es algo que anhelé toda la vida. No lo puedo explicar en palabras, pero sí puedo decir que Ciro, día y noche, me da una felicidad enorme, me da esa fuerza para seguir para adelante. Quiero que sepa que acá tiene un amigo y un papá que lo va a cuidar y lo va a abrazar toda la vida”. Además, destacó el cariño que recibe de parte de sus seguidores y clientes: “Están expectantes y creo que eso es una evolución de que uno está haciendo las cosas bien”.

Pero los desafíos de Nahuel no están solo en el plano personal, sino también en el laboral. Tras la muerte de su abuela, en medio de una mudanza, de su inminente paternidad y mientras trabajaba arriba de un techo, recibió un llamado inesperado de parte de un productor para trabajar como conductor en un programa de televisión: “Me quedé congelado. No lo podía creer. Mi primera respuesta fue ‘¿Me estás halando en serio?’”.

“El carpintero” acaba de debutar en Extra Fit (Fox Sports 2) junto a Julieta Puente. “El programa se trata de poder ayudar a la gente que está en su casa, que capaz no tiene esa iniciativa o el tiempo para entrenar en un gimnasio. Enseñamos a comer de manera saludable, con recetas rápidas para hacer en casa; también hay un segmento de entrenamiento y relajación”, subrayó.

“Pensé que me iba a costar un poco, pero fue todo muy natural. Nunca lo dudé, lo charlé con mi mujer y ella me dijo que iba a acompañarme”, indicó. Siempre con la prioridad en su familia, pudieron coordinar los horarios de grabación y hacer realidad el proyecto. “Se concretó y acá estoy para meterle con todo y ayudar a la gente, que eso me da una satisfacción bárbara”, concluyó.