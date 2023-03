Fue a Bienvenidos a Bordo y su parecido con Julián Álvarez dejó sin palabras a Laurita Fernández

escuchar

Decenas de participantes se presentan en los estudios de El Trece para competir en los juegos de Bienvenidos a Bordo semana a semana, que entrega distintos premios a través de las puertas. Una de ellas es la de los parecidos, en la que los jugadores que tienen rasgos de algún famoso nacional o internacional se miden entre sí y un jurado elige al más parecido. Este jueves un joven sorprendió a todos con su increíble similitud a uno de los jugadores argentinos más queridos que se coronó campeón en Qatar 2022.

Por el famoso programa de entretenimiento pasaron muchos participantes que se jactaban de ser parecidos a algunos futbolistas de la selección argentina actual que dirige Lionel Scaloni. Algunos de ellos eran similares a Lionel Messi, Lautaro Martínez, “Papu” Gómez, Alexis Mac Allister entre otros; sin embargo, este jueves hizo su aparición uno de los delanteros revelación de la competencia Mundial y dejó impresionada a la conductora.

“Me voy a ver qué parecidos hay hoy”, manifestó Laurita Fernández y abrió la puerta de los parecidos: “A ver, adelante”, manifestó con sorpresa en el rostro, mientras el joven ingresaba con una sonrisa.

Un participante sorprendió en Bienvenidos a Bordo por su parecido a Julián Álvarez

“Es igual... Pero no hay dudas, chicos. Esta temporada es como recargada”, señaló la conductora ante el increíble parecido a uno de los delanteros que estuvo en el fútbol argentino y ahora milita en la Premier League.

“¡Ay, Dios! ¡Qué flash! ¿Cómo es vivir con la cara de él?”, le preguntó Laurita Fernández. “Y nada, está bueno. A veces me reconocen, a veces no, a veces me piden fotos”, respondió el joven de 18 años, estudiante de kinesiología.

“Usted vio lo que tendría que haber visto, si no vive en un frasco”, le dijo Fernández al locutor de Bienvenidos a Bordo y explicó que el parecido era más de frente, que de costado.

Hernán Drago, uno de los jurados del programa, tomó la palabra y recalcó la vestimenta elegida por el participante: “Lo que quiero recalcar es que cuando uno es, no hace falta venir lookeado, en este caso con la celeste y blanca”.

“Tiene la juventud de los 18 años, tiene un semblante en la piel que hace rato no veo en este estudio, ¿sos Julián Álvarez?”, consultó la conductora y el participante afirmó el parecido.

El increíble parecido de un joven con Julián Álvarez en Bienvenidos a Bordo (eltrece)

Instantáneamente, la producción le puso el hit argentino del Mundial “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” y una imagen del exdelantero de River Plate. “¡Cuando te reís te re parecés! Qué bárbaro, parecen hermanos. Juro que no lo puedo creer”, insistió Laurita, impresionada por su similitud.

“Un beso a Julián Álvarez y a su familia, que cada vez que viene su familia ellos lo comparten. Pero te digo que de todos los parecidos que vinieron de Julián, él es el más parecido”, señaló la conductora y concluyó: “Tenés hasta las mismas dimensiones de cara... Tiene como la cara grande, digamos. No sé cómo decirlo, es igual”.

El parecido de Julián Álvarez compitió contra una que era parecida a Gilda, otro el parecido al exjuez Claudio Bonadio, y un increíble parecido de un niño a Dieguito Maradona. Aún no develaron en el programa quién es el ganador.

LA NACION