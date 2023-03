Bizarrap y Shakira asistirán al programa de Jimmy Fallon: cuándo será y dónde verlo

escuchar

No hay lugar a dudas de que la Music Session número 53 del artista argentino Bizarrap, que lanzó junto a Shakira, se convirtió en todo un éxito. A pocas horas de su estreno, el tema superó las 100 millones de reproducciones y se convirtió en líder del top global de Spotify en su primer día. En medio de su flamante éxito, la cantante colombiana y el productor asistirán al programa televisivo de Jimmy Fallon. Te contamos cuándo será y dónde se podrá ver desde la Argentina.

El mayor señalado tras el lanzamiento de la BZRP Music Session #53 fue, sin dudas, Gerard Piqué. El exfutbolista protagonizó una escandalosa separación con Shakira, con quien comparte dos hijos, Sasha y Milan, luego de los rumores de infidelidad con su actual pareja, Clara Chía Martí. Y es que la canción incluyó numerosas indirectas dirigidas al catalán: “Yo contigo ya no regreso / Ni que me llores ni me supliques / Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

Shakira y Bizarrap estrenaron una nueva canción con críticas Piqué

Mientras la cantante se mantiene atenta a la evolución del delicado estado de salud de su padre, William Mebarak, y retrasó su mudanza a Miami con sus dos hijos para poder ayudarlo en sus cuidados; la intérprete de “Ojos así” asistirá junto a Bizarrap a The Tonight Show, el programa conducido por el periodista Jimmy Fallon en NBC.

Así, el catálogo de la cadena incluyó en su programación la visita de los dos artistas, que se emitirá este viernes 10 de marzo a la una y media de la madrugada [del sábado, dos horas más en la Argentina]. Además, asistirán la actriz estadounidense Lucy Liu y el actor británico-nigeriano Damson Idris. A pesar de que en el país no existe un acceso al canal en el que se emitirá, el presentador suele compartir fragmentos de los momentos icónicos de las entrevistas y actuaciones en su canal de YouTube, poco tiempo después de su emisión.

Un desafío de baile en TikTok

No se trata de la primera vez que Shakira visita el plató del periodista, y es que asistió en mayo de 2022, donde desafió al conductor a competir con bailes de TikTok. Anteriormente, estuvo ocho años atrás. Sí será el debut de Bizarrap, aunque no se trata del primer argentino que se sienta cara a cara con Fallon. Así, Nicki Nicole fue la primera en tener esta experiencia en abril de 2021, cuando asistió a la NBC y presentó sus dos éxitos “Wapo traketero” y “No toque mi naik”.

Shakira desafió a Jimmy Fallon a los bailes de TikTok

La colombiana instó al conductor a protagonizar un desafío sobre bailes de TikTok. Así, demostraron sus talentos frente al público, bajo la letra de “Te felicito”. Además, reveló que el videoclip de dicho tema surgió a raíz de una inspiración de sus hijos. “Le dije que cerraran los ojos y escucharan la canción. El más pequeño, Sasha, salió con la idea del robot. Me dijo: ‘Mami, imaginate bailando como un robot’”, señaló. Y agregó: “Milan vino con la idea del fuego verde. Amé ambas, así que se las llevé al director y, de ahí, nació el video”.

LA NACION