Camila Mayan, la ex de Alexis Mac Allister, mostró el libro que se compró y un detalle en sus páginas llamó la atención

escuchar

En los últimos días, Alexis Mac Allister fue el foco de todas las miradas tras su escandalosa ruptura con Camila Mayan, con quien compartió cinco años de relación. El centrocampista de la selección albiceleste convivía con su ahora expareja en Inglaterra, pero tras la separación la influencer decidió volver a la Argentina. Ahora, la joven disfruta de unas vacaciones en Costa del Este, desde donde compartió su relajante pasatiempo con sus 233 mil seguidores en Instagram: “Me está encantando”.

“Me dijo que no me quería más”, expresó Mayan, una declaración que expuso la panelista de LAM (América TV) Yanina Latorre, luego de encontrarse a la influencer en un shopping. “Es un poco triste la historia. Estuvo cinco años de novia con él, desde que eran muy chiquitos, y eran del mismo grupo de amigos. Hace tres años que vivía en Brighton con él”, argumentó.

Camila Mayan y el futbolista rompieron tras cinco años de relación Instagram: camimayan

Ahora, la influencer disfruta de unas relajantes vacaciones en Costa del Este, mientras el futbolista argentino iniciaría una nueva relación con una amiga de toda la vida, Ailén Covea, algo que sorprendió a su entorno e incluso a la mamá de Mac Allister. Desde una tumbona en la pileta, Mayan compartió una foto en sus Stories: “Terminando este libro ya. Se llama Conversations on Love [Conversaciones sobre el amor]. Es excelente”, escribió, junto a un fondo de una página en la que se leyó: “¿Cómo podemos sobrevivir al perder el amor?”. Y agregó: “Me colgué un poco con leer, así que me está llevando bastante terminarlo, pero me está encantando”.

El posteo de Camila Mayan desde sus vacaciones en Costa del Este Instagram: camimayan

Silvina Riela, la mamá de Alexis: “A todos nos sorprendió”

La fecha de la ruptura rondaría el 28 de diciembre pasado, cuando el futbolista le diría a la influencer que no quería continuar más con la relación. La madre de Alexis Mac Allister, Silvina Riela, dio detalles de la separación, en diálogo con Florencia de la V. “Está bien, está tranquilo”, advirtió. Y detalló: “Con Camila, siempre hubo una relación hermosa. Estos años ella lo acompañó”.

Aunque aseguró que apoya las decisiones de su hijo: “Creo que Alexis tomó lo que nosotros siempre le dijimos por experiencia propia: que decidiera el corazón. Obviamente, habrá sido el mejor momento que él encontró para definir esto. Tendrá sus motivos”. Y destacó que mantiene el vínculo con Camila y que incluso la ayudó con la mudanza. “Después de que se separaran, estuve con Alexis en Inglaterra, con Camila ya separados, en la misma casa pero en diferentes cuartos. Y resulta todo difícil. Pero es la transición y el dolor de una separación”, apuntó.

La mamá de Alexis Mac Allister habló de la escandalosa separación de su hijo: “A todos nos sorprendió su relación con Ailén” instagram.com/silvinarie

Sobre la nueva relación del futbolista con Ailén Cova, que confirmó él mismo, Riela advirtió que fue una noticia inesperada para la familia, ya que conocen a la joven desde que ambos eran muy pequeños y continúan viviendo en casas cercanas en el barrio de Villa del Parque. “La realidad es que nos sorprendió a todos”, expresó, y desmintió los rumores de que no se llevaría bien con su nueva nuera: “Es una chica de muy buena familia y trabajadora”, sentenció.

LA NACION