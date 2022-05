Shakira desafió con bailes de TikTok a Jimmy Fallon y confesó: “Avergüenzo a mis hijos”

La promoción del próximo reality show del cual será jurado, Dancing with myself, logró que Shakira vuelva a realizar un tour por los medios de comunicación de Estados Unidos.

Después de ocho años, la cantante colombiana regresó al programa de Jimmy Fallon, The tonight show starring Jimmy Fallon, en donde habló de su carrera y también de su rol más importante, el de madre. Además, se animó al difícil desafío TikTok , por el cual se improvisan diversos pasos de bailes y coreografías obtenidas en esa famosa red social.

Luego de sus logrados bailes, la cantante demostró una vez más que los dos niños que tuvo junto al futbolista español Gerard Piqué, Milan, de 9 años, y Sasha, de 7, se han convertido en el centro de su universo.

Los pequeños heredaron el amor por el deporte de su padre y desde chicos practican taekwondo, lo que los lleva a participar de algunas competencias.

En medio de la cordura que suelen mantener los españoles, la sangre latina de Shakira a veces hace que se exalte por demás y provoque pudor en los niños. “ Avergüenzo a mis hijos ”, confesó la artista. “Grito como una loca. La última vez que fui a verlos, el maestro de dojo me tuvo que advertir dos veces que me calmara ¡Casi me echa!”, confesó. “Yo estaba a los gritos diciendo ‘golpealo en la cabeza, golpealo en la cabeza’, agregó entre risas.

Además del deporte, la música también es central en el universo de Milan y Sasha, y es la misma Shakira quien incentiva la creatividad en ellos. Para el videoclip de su último sencillo, “Te Felicito” junto a Rauw Alejandro, la cantante utilizó las ideas que le dieron los niños para generar el concepto estético y artístico. “Le dije a mis hijos que cerraran los ojos y escucharan la canción y el más pequeño, Sasha, salió con la idea del robot. Me dijo ‘Mami, imaginate bailando como un robot’. Milan vino con la idea del fuego verde. Amé las dos ideas así que se las llevé al director y de ahí nació el video”.

A pesar de que disfruta que los chicos amen la música, no los condiciona a que sigan sus pasos. “Quiero que hagan cualquier cosa que los apasione, pero sí me gustaría que haya música en sus vidas, porque la música te da mucha compañía, es un gran refugio”, reflexionó y reveló que “están estudiando piano y tocan la batería”.

Si bien la cantante y Piqué prefirieron siempre resguardar su vida familiar, eso cambió durante la pandemia. Shakira comenzó a mostrar algunos momentos que comparte con los dos niños a pura diversión. A partir de entonces, es más abierta a compartir en Instagram el orgullo que siente por ambos.

Shakira es la estrella pop latina que más fama y fortuna ha recogido a lo largo de su carrera. Además de cantante, es compositora, productora, bailarina y filántropa. La barranquillera ha logrado vender más de 125 millones de álbumes y canciones en todo el mundo, lo que la convierte en una de las celebridades más exitosas de todos los tiempos. Según Celebrity Net Worth, la fortuna de la colombiana asciende a 300 millones de dólares.

La revista Billboard describió la carrera de Shakira como una de las más consolidadas de la industria en Latinoamérica, nombrándola como la artista latina femenina más importante de las últimas dos décadas. Esto con base en sus tres sencillos que se posicionaron entre los 20 más destacados del ranking: “Chantaje”, “La tortura” y “Suerte”. La colombiana se ha destacado en varios eventos relevantes como el Mundial de Fútbol y el show de medio tiempo del Super Bowl.