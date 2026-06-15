El homenaje que Blender prepara para Gaspi y Lucas Vignale tras el fatal accidente en Río de Janeiro
El equipo del canal de streaming anunció un programa especial para rendir memoria al youtuber y al director audiovisual, quienes dos semanas atrás estrenaron ahí Gaspi visita tu hogar
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Este lunes 15 de junio a las 21 horas, Blender rendirá un homenaje a Gaspar “Gaspi” Prim Díaz y Lucas Vignale. Este especial contará con la participación de Juan Ruffo, Manu Jove y Fio Sargenti. Además, estarán presentes durante el programa los amigos y colegas para recordarlos.
Tras el choque aéreo del helicóptero donde viajaban los argentinos en Río de Janeiro, desde el canal de streaming decidieron homenajearlos y rememorar el trabajo audiovisual que crearon exclusivamente para Blender.
Al finalizar la emisión, se transmitirán los dos capítulos de la serie: Gaspi visita tu hogar, donde el joven de 23 años mostraba la vida de personas con historias particulares. Los episodios se estrenaron hace dos semanas.
Además, confirmaron desde el canal de streaming que presentarán un capítulo inédito de los cuatro previstos para esta temporada. “Creemos que el mejor legado y el mejor homenaje es la obra: su última creación en Blender, donde pudieron expresar un nuevo universo creativo y producir contenidos con calidad cinematográfica, como era su sueño”, mencionaron.
¿Cómo fue el accidente de Gaspi?
El 14 de junio a las 9 (hora local) dos helicópteros chocaron en el aire y luego se estrellaron contra el suelo en un estacionamiento de autos eléctricos. Según detalló el medio O Globo, el dueño del helicóptero con matrícula PP-MAC, a cargo de Oswaldo de Luca Filho, registraba irregularidades en sus documentos contables. A raíz de ello, la Agencia Nacional de Aviación Civil lo había apercibido y multado por 8000 reales.
En un helicóptero viajaba solo el piloto Carlos Marsillac, mientras que en el segundo se encontraban Vignale, Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree y el brasileño Lucas Frota.
La colisión sucedió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, al oeste de la ciudad brasileña, en la Avenida das Américas. Según informaron los primeros rescatistas, el panorama era desolador: restos de fuselaje, una columna de humo negro y una cadena de explosiones que atemorizaron a los vecinos.
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