Bono cumple 59 años: la vida del cantante de U2 en fotos

Me gusta Me gusta

Bono cumple 59 años el 10 de mayo. La foto fue tomada en la Casa Rosada durante su visita a la Argentina, en octubre de 2017 Foto: Marcos Brindicci / REUTERS

Junto a su amigo, el fotógrafo Anton Corbijn en México, en el año 1997. Corbijn subió esta foto a Instagram por el día del cumpleaños del famoso cantante Foto: Instagram Anton Corbijn

Durante un show en Argentina, el 1 de marzo de 2006 Foto: Natacha Pisarenko / AP

Bono saluda al público durante un show en el Estadio Único de La Plata, en 2017 Foto: Soledad Aznárez

El líder de U2 se acuesta y canta durante el concierto de inicio de la gira mundial "Vertigo" en San Diego, California, el 28 de marzo de 2005 Foto: Mike Blake / REUTERS

Bono Vox, se encuentra con el Papa Francisco en el Vaticano, el 19 de septiembre de 2018 Foto: Vatican Media

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el cantante Bono de la banda irlandesa U2, conversan durante una reunión en la Casa Rosada en Buenos Aires, el 9 de octubre de 2017 Foto: REUTERS

Bono posa en el backstage, en la final de la décima temporada de "American Idol" en Los Ángeles, el 25 de mayo de 2011 Foto: Mario Anzuoni / REUTERS

Bono en la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza, el 23 de enero de 2019 Foto: Arnd Wiegmann / REUTERS

Bono ha realizado un llamamiento a los países desarrollados para que luchen contra el SIDA y la pobreza en Africa Foto: EFE

La banda de rock U2, en concierto en el estadio Olímpico de Turín (Italia) El show fue parte de la gira "360 grados" de la agrupación, el 6 de agosto de 2010 Foto: EFE

Bono conversa con la expresidenta chilena Michelle Bachelet, en el Estadio Nacional de Chile, en febrero de 2006 Foto: EFE

Cerca de 40,000 personas de toda Bosnia estuvieron presentes en el espectáculo en el Estadio Olímpico de Kosevo, en Sarajevo, el 23 de septiembre de 1997 Foto: AP

Los fundadores de U2, The Edge y Bono, interpretan Vertigo durante la 48ª entrega anual de los premios Grammy en Los Ángeles, el 8 de febrero de 2006 Foto: Lucy Nicholson / REUTERS

U2 realizó dos conciertos en Zúrich durante su gira de verano de 33 fechas por Europa, en el año 2001 Foto: Siggi Bucher / REUTERS

Bono en el Hollywood Bowl en Hollywood, California, 15 de octubre de 2011 Foto: Mario Anzuoni / REUTERS

Bono de U2 canta durante el concierto benéfico de Benioff Childrens Hospital de la UCSF en el Cow Palace, el 5 de octubre de 2016 en San Francisco, California Foto: Archivo

Bono es cofundador de la organización "One" Foto: Fred Dufour / AFP

Bono presencia un partido de la Premier League inglesa entre el Arsenal y el Manchester United, en el Emirates Stadium del Arsenal en Londres, el sábado 8 de noviembre de 2008 Foto: Archivo

Bono de visita en una clínica que se ocupa de los problemas relacionados con el SIDA en la población joven, en Soweto, Sudáfrica el 24 de mayo de 2002 Foto: AFP

Junto al presidente ejecutivo de Apple, Steve Jobs, en la presentación de un Ipod. En un evento en San José, California, el martes 2 de octubre de 2004 Foto: Paul Sakuma / AP

Bono habla en una conferencia de prensa en Dublín, antes de dirigirse a una reunión informal de ministros de desarrollo de la Unión Europea, en junio de 2004 Foto: John Cogill / AP

Con una singular camiseta, en el estadio Winnipeg Stadium, el jueves 12 de junio de 1997 Foto: AP

Los músicos Bono y The Edge de U2, llegan a la 25ª Gala anual del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, el 4 de enero de 2014

Junto a Adam Clayton durante un show del "Vertigo 2005 World Tour", el 28 de marzo de 2005, en el Sport Arena de San Diego Foto: Robyn Beck / AFP

Bono recibió el Premio Humanitario a la AIF, reconocido por sus esfuerzos para alentar la cancelación de la deuda, el aumento de la ayuda y los incentivos comerciales para las naciones empobrecidas de África, en marzo de 2003 Foto: Molly Riley / REUTERS

Presente en el lanzamiento del nuevo sitio web patrocinado por las Naciones Unidas, "NetAid", en Nueva York, el miércoles 8 de septiembre de 1999 Foto: Lynsey Addario / AP

Bono posa con una oveja en Dublín, en marzo de 2000 Foto: Ferran Paredes / REUTERS

La exsecretaria de Estado, Condoleezza Rice, posa para los fotógrafos con Bono, antes de su almuerzo en el Departamento de Estado en Washington, el 25 de mayo de 2005 Foto: Stephen J. Boitano / AP

Bono con Bill Gates y el exprimer ministro británico Tony Blair, en Davos, Suiza en enero de 2005 Foto: Laurent Gillieron / AP

Bono atacó verbalmente la política de pruebas nucleares del presidente francés Jacques Chirac. El cantante habló después de que su grupo fuera elegido como el mejor grupo de 1995 en los premios MTV European Music en París, el 24 de noviembre de 1995

Bono cumple 59 años: El cantante de U2 en fotos Foto: Archivo

Bono junto al guitarrista The Edge y el baterista Larry Mullen Jr. rodeados de periodistas mientras avanzan por el aeropuerto de Sarajevo el 23 de septiembre de 1997

U2 grabando el video del tema "Where The Streets Have No Name" en una azotea en Los Angeles, el 27 de marzo de 1987 Foto: Archivo

Fotos de AP, AFP, EFE, Reuters, y Soledad Aznárez / Archivo

Edición Fotográfica de Enrique Villegas