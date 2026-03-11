Cuidó la espalda del hombre más recordado de la TV y se volvió famoso por accidente: ahora entrena mamás

La figura de Héctor Marcelo “Tito” Speranza volvió a aparecer en el radar del mundo del espectáculo luego de su reciente participación en Bondi TV. Invitado a repasar su historia, el exguardia de seguridad recordó sus años en la televisión, habló de su presente y sorprendió al contar a qué se dedica hoy.

“Trabajo como personal trainer; antes eran gimnasios de fierros, pero ahora se magnificó y están las ‘mamis fuertes’, que son madres jóvenes que van al gimnasio, se ponen fuertes, entrenan”, remarcó sobre el nuevo perfil de clientes que tiene en la actualidad. Su aparición sorprendió tanto a los usuarios que una gran cantidad de personas comenzaron a dejarle mensajes de cariño en sus redes sociales, donde acumula medio millón de seguidores.

Tito Speranza estuvo en Bondi Tv

La irrupción de Tito Speranza en la televisión fue completamente inesperada a mediados de los 2000, cuando mientras trabajaba como custodio de Ricardo Fort, a quien acompañaba durante sus participaciones en Showmatch, fue descubierto por Marcelo Tinelli. Desde entonces, en gran cantidad de programas, el conductor comenzó a bromear con su aspecto serio, su imponente porte y hasta lo incitaba a pelear, un ida y vuelta que comenzó a agradar al público.

Así fue que Tinelli decidió incorporarlo a distintos momentos humorísticos del programa y empezó a construirse el personaje televisivo de “Tito”. El fenómeno creció tanto que en 2011 la producción decidió convocarlo para participar en el Bailando. Sin experiencia previa en la danza, Speranza logró destacarse gracias a su esfuerzo y humildad, lo que le permitió ganarse el cariño del público. Aunque perdió la final frente a Noelia Pompa y Hernán Piquín, se llevó algo más importante: el reconocimiento de la gente.

Tito Speranza se desarrolla como personal trainer en la actualidad Instagram: @titosperanza8

¿Cómo era la vida de Tito Speranza antes de la fama?

Desde muy pequeño, Tito fue un apasionado del deporte. Durante su infancia se apasionó por el ciclismo y soñaba con correr en un velódromo con su propia bicicleta. Sin embargo, los costos que implicaba esa disciplina hicieron que su padre decidiera orientarlo hacia otro deporte.

Así fue como comenzó a jugar al básquet junto a sus primos, una actividad que terminaría convirtiéndose en una de sus grandes pasiones. Durante esos años tuvo incluso la oportunidad de pelotear con Emanuel “Manu” Ginóbili, una experiencia que siempre recordó con mucho cariño.

Tito Speranza logró llegar a la final del Bailando LA NACION

Con el tiempo, su vínculo con el entrenamiento físico se consolidó y decidió formarse como personal trainer. Fue justamente a través de esa profesión que llegó a entrenar a Ricardo Fort, relación laboral que luego derivó en su rol como custodio y, finalmente, en su inesperada llegada a la fama. Después del éxito en el Bailando, Tito Speranza se convirtió en una figura recurrente de la televisión. Participó en distintas obras teatrales y se sumó durante varios años al programa Combate (Canal 9).

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a tomar distancia de la pantalla para enfocarse en otros proyectos personales y profesionales. En 2022 se recibió como Técnico en Periodismo Deportivo y llegó a participar en el programa Mirada por Radio Continental. Además, se enfocó en las redes sociales, donde con frecuencia comparte parte de su rutina diaria: publica videos de entrenamiento, muestra su evolución física y realiza colaboraciones con distintas marcas vinculadas al deporte y la vida saludable.

Tito Speranza se recibió como periodista deportivo y trabajó algunos años en radio

La historia de amor de Tito Speranza y Marcela Villagra

Marcela Villagra le dedicó un emotivo posteo a Tito Speranza en el día de su cumpleaños (Foto: Instagram @marcelavillagra)

En el plano personal, Tito continúa casado con la entrenadora Marcela Villagra, con quien mantiene una relación de más de dos décadas. Ambos comparten la pasión por el entrenamiento y suelen mostrar en sus redes distintos momentos de su vida familiar.

Marcela Villagra mostró los mejores momentos de su vida junto a Tito Speranza (Foto: Instagram @marcelavillagra)

El pasado 9 de marzo, con motivo del cumpleaños de Tito, su esposa le dedicó un emotivo mensaje acompañado por un carrusel de fotos de distintas etapas de su vida juntos. “Feliz cumpleaños a mi amor, mi familia, mi refugio. Todo lo que hemos vivido y lo que vayamos a vivir será codo a codo. Tantos años juntos que se me complicó la selección de las fotos. Envejecer juntos al final tiene su encanto”, escribió con cariño.