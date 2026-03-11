En el Lollapalooza Argentina 2026, al igual que otras ediciones anteriores, se aplica el sistema “Lollacashless”, por el cual los asistentes podrán comprar comida y merchandising dentro del predio sin necesidad de manejar dinero. En ese sentido, muchos se preguntan cómo cargar plata a las pulseras.

El line up completo del Lollapalooza Argentina 2026

Lollacashless es el sistema que te permite cargar dinero en la pulsera que también permite acceder al evento. Con solo apoyarla en el punto de venta, se pueden adquirir productos en el festival. Esta es la única forma habilitada para pagar en los stands, puesto que no se aceptan otros medios de pago. Además, no tiene costo adicional.

Cómo cargar plata en las pulseras del Lollapalooza Argentina 2026

Existen dos formas para cargar la pulsera del Lollapalooza Argentina 2026:

1 De forma presencial

Se le puede sumar saldo dentro del predio mientras transcurre el evento, ya que habrá puestos distribuidos en el Hipódromo de San Isidro para este fin. Será posible hacerlo tanto con efectivo como con tarjetas de crédito.

2 De forma online

Esta opción es la más recomendada porque ayuda a evitar filas y poder disfrutar al máximo de la experiencia Lollapalooza. Para ello, es importante recordar que hay tiempo para esto hasta 24 horas antes del comienzo del festival, es decir, este jueves 12 de marzo.

Ingresar al sitio oficial de AllAccess e iniciar sesión con usuario y contraseña. En caso de no tener una cuenta, registrarse.

Dirigirse a “Lollacashless” e ingresar el código alfanumérico impreso en la parte central de la pulsera.

e ingresar el código alfanumérico impreso en la parte central de la pulsera. Hacer click en “Cargar Dinero”.

Seleccionar el monto deseado.

Completar los datos de tu tarjeta de crédito (Visa, Mastercard u otros aceptados) y confirmar el pago.‍

¿Qué pasa si me quedó plata en la pulsera después del Lollapalooza Argentina 2026?

Si se cargó dinero a la pulsera en el festival y sobró, es posible acercarse a los puntos habilitados para solicitar la devolución del saldo restante una vez finalizado el evento. Para hacerlo de forma presencial, se debe presentar la pulsera que tiene plata cargada (ya sea con tarjeta o en efectivo), el cupón de la tarjeta y la tarjeta con la cual se realizó la carga.

En caso de haber realizado la carga de manera online, se puede solicitar el reembolso a través de la web AllAccess. Para ello hay que apretar el botón “Devolución” y seguir el proceso que solicita el sistema. Próximamente se informarán las fechas habilitadas para hacerlo. Cabe aclarar que los tiempos de acreditación del dinero dependerán del banco y del método de pago utilizado.

En el primer día se presentarán Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente Zell, RØZ, Militantes del Climax, Amigo de Artistas, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.

El cronograma de este día es:

Estos son los artistas del viernes 13 de marzo

En el día 2 estarán Chappel Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Easykid, Imbermind, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra y Paula Os.

El cronograma de este día es:

Estos son los artistas del sábado 14 de marzo

Para la jornada de cierre tocarán Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale y Reybruja.

El cronograma de este día es: