Cuándo es el Lollapalooza y quiénes tocan día por día

Se acerca uno de los festivales de música más populares del país. El Lollapalooza comienza el viernes 13 de marzo a las 12.30, momento en el que se abrirán las puertas. Continuará hasta el domingo 15 de marzo, aproximadamente hasta la 1 de la madrugada del lunes.

Este evento se realizará en el Hipódromo de San Isidro, lugar donde históricamente se emplaza. Tocarán grandes exponentes de la música popular en todo el mundo. Es por ello que muchos asistentes quieren conocer la grilla día a día.

Lollapalooza Argentina

Cuándo es el Lollapalooza

El festival en el que aparecerán figuras como Sabrina Carpenter, Paulo Londra, DJO comienza el próximo viernes 13 de marzo y se extenderá hasta el domingo 15, aunque podría terminar en la madrugada del lunes.

Lollapalooza 2026: quiénes tocan día por día

En este evento musical de tres días, los artistas tocaran en un escenario y un horario en particular. Muchos se preguntan quiénes se presentan y cuál es el cronograma.

En el primer día se presentarán Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente Zell, RØZ, Militantes del Climax, Amigo de Artistas, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.

Estos son los artistas del viernes 13 de marzo

En el día 2 estarán Chappel Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Easykid, Imbermind, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra y Paula Os.

Estos son los artistas del sábado 14 de marzo

Para la jornada de cierre, tocarán Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale, y Reybruja.

Estos son los artistas del domingo 15 de marzo

Qué detalles sobre esta edición se conocen hasta ahora

El encuentro musical de este año representa la edición número 11 de la franquicia en el país. El predio del Hipódromo de San Isidro recibe a más de 100 artistas distribuidos en múltiples escenarios. La propuesta estética incluye instalaciones visuales y diversas experiencias compartidas más allá de la música.

La heterogeneidad del line up destaca en esta oportunidad por la mezcla de géneros. El pop, el rock, el indie y la música urbana conviven en la misma grilla. El año pasado el festival convocó a cerca de 300.000 personas durante sus tres jornadas: esta cifra ratifica al evento como uno de los más masivos de la región y promete una gran convocatoria para marzo.

