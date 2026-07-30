Brad Pitt reveló su secreto para lucir radiante a los 62: “Antes tomaba cuatro gaseosas al día”

A los 62 años, William Bradley Pitt, más conocido por su nombre artístico, Brad Pitt, sigue siendo uno de los hombres más apuestos de la industria cinematográfica. Para lograrlo, muchos creyeron que siempre llevó una vida saludable, que cuidaba su cuerpo y mente, pero no siempre fue así. En una charla con Dax Shepard en el pódcast Armchair Expert, la estrella de Hollywood reveló que fue en realidad una propuesta laboral lo que lo llevó a cambiar sus hábitos.

Todo comenzó cuando el intérprete recordó que, a principios de los años 90, tenía una novia amante de los reptiles y que llevaba una vida propia de una sitcom. “Tuve el verano más raro de mi vida. Tenía una novia a la que le encantaban los reptiles. Compramos cuarenta camaleones y vivíamos en la antigua casa de soltero de Errol Flynn. Todo estaba lleno de terrarios. Nuestra casa era como un terrario“, recordó con humor.

Esto le dio pie para hablar sobre su alimentación, la cual había descuidado por completo. “Fue la época menos saludable de mi vida. Necesitaba desconectar. Me despertaba, fumaba una pipa de marihuana, me bebía cuatro Coca-Colas con hielo y no comía nada”, explicó.

Brad Pitt reconoció que, gracias a la propuesta de trabajo de David Fincher, logró volver a sentirse mejor consigo mismo (Foto: Armchair Expert with Dax Shepard)

Además, Pitt reconoció que durante aquel momento se preguntaba casi todos los días si realmente era la actuación lo que quería hacer para toda su vida. En medio de aquella fuerte depresión, le llegó una propuesta que jamás había imaginado: protagonizar la película Se7en: los siete pecados capitales, del director David Fincher. “Fui a ver a Fincher, que hablaba de las películas como nunca antes había oído a nadie hablar de cine. Me volvió a entrar el gusanillo. Encontrarlo me devolvió las ganas de seguir haciendo esto”, aseguró el actor.

Luego de esta película, los trabajos comenzaron a lloverle y en el año 2001 lo convocaron para Troya, en el papel de Aquiles. Por aquel entonces, Brad Pitt tenía 40 años y debía transformarse físicamente para parecer un guerrero mucho más joven. Para construir este personaje recibió la ayuda de Duffy Gaver, quien también estuvo encargado de las preparaciones físicas de estrellas como Chris Hemsworth y Tom Holland.

En diálogo con Men’s Health en 2021, Graver reveló que la dieta que le dio a Brad consistía en comer “pollo, brócoli y arroz integral” e hidratarse únicamente con agua. Durante las arduas clases de gimnasia y luego de esgrima para saber usar las armas, el actor comenzó a notar que le faltaba el aire y fue esta sensación asfixiante la que lo llevó a dejar el cigarrillo. “No podía lanzar más que unos pocos golpes antes de tener que apoyarse en algo para recuperar el aliento”, recordó Duffy Gaver sobre lo mal que se veía antes de su cambio radical la estrella de Hollywood.

Brad Pitt en el papel de Aquiles IMDB.com

Otro de los grandes problemas que debió atravesar durante su vida el exesposo de Angelina Jolie fue su adicción al alcohol. En una entrevista realizada por GQ Style en mayo de 2017, Brad contó que fue un amigo quien lo ayudó poco a poco con un brebaje a abandonar el consumo de vino. “Me gusta mucho, mucho el vino, pero lo llevé hasta el límite”, reconoció y acto seguido reveló que con el tiempo pudo suprimirlo con “jugo de arándanos y agua con gas”.