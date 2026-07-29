Yuyito González sobre Javier Milei: “Me dio paz alejarme de situaciones que han sido decepcionantes”

Tras un extenso silencio, donde incluso compartió un comunicado de prensa a periodistas para confirmar que no iba a hablar más sobre la vida privada de Javier Milei, Amalia “Yuyito” González visitó un programa de streaming y, efectivamente, volvió a referirse a su vínculo con el presidente de la Nación.

Durante una entrevista con Marina Calabró en el programa Mirá Quién Habla (Menjunje TV), Yuyito volvió a hablar sobre Milei y evidenció que ya se encuentra en otra etapa de su vida. “Yo ya siento que estoy tan lejos de esa historia, que fue una cápsula en mi vida, duró casi un año. Quedó tan lejos, yo ya lo procesé en ese momento mientras que trabajaba y sostenía todo el embate público”, comenzó por expresar la conductora.

Yuyito González y Javier Milei estuvieron en pareja desde mediados de 2024 hasta mediados de 2025 Instagram/@yuyitogonzalezok

Tras esto, buscó compartir su pasión por la religión: “Dejame que vuelva a Dios. En cada situación yo decía ‘Dios, vos sos mi juez, mi defensor, mi abogado’. Tenía en mi cabeza el ‘no te defiendas’. Mirá que se la pasaron bardeándome, agrediéndome y culpándome de cosas tres años seguidos, y yo sabía bien cómo eran las cosas. Todo lo que no dije de cómo había sido”. Esto último hizo mucho ruido, ya que sirvió para dar a entender que tiene muchos secretos sobre el presidente.

“Una de las cosas que me hicieron procesar rápido la ruptura y el alejamiento fue tener la convicción absoluta de mi honestidad, mi sinceridad, mi lealtad. Sé quién soy y qué hice en ese lugar. Esa tranquilidad a mí me dio mucha paz, y después alejarme de situaciones que han sido decepcionantes, no importa entrar en detalles. Yo tengo la capacidad de procesar para adentro y sin hacer ningún escándalo”, concluyó Yuyito sobre Milei.

La presencia de Fátima Flórez en Perú para la asunción del nuevo presidente generó nuevos rumores vinculados a la vida amorosa de Milei Instagram

Luego de esta parte inicial de la entrevista, Calabró consiguió que la actriz y conductora se meta en el tema del día vinculado a Fátima Flórez, es decir su presencia en la asunción de Keiko Fujimori como presidente de Perú. “A mi no me interesa con quién sale [Milei], no es mi tema y no me voy a meter en esa. Me la fumé tres años a la imitadora, basta. No puedo decir nada, ahora van a decir ‘ay, dijo la imitadora’. Yo no le bajo el precio, es su profesión. No quiero decir ni el nombre, quiero que no hablen más de mi”, expresó Amalia González para terminar con todo lo vinculado a Javier Milei.