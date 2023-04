Brad Pitt vendió la lujosa mansión donde vivió con Angelina Jolie y un detalle llamó la atención de sus fans

escuchar

Una vez más William Bradley Pitt, o simplemente Brad Pitt, volvió a ser noticia. Esta vez no por uno de sus trabajos actorales ni por sus looks, sino por un negocio millonario que acaba de concretar. Su separación de Angelina Jolie fue un escándalo mediático que dio la vuelta al mundo y ahora, tomó una decisión al respecto donde dejó en claro que cerró esa etapa de su vida. Vendió la extravagante mansión que compartió con su esposa y sus seis hijos hasta 2016, por una importante cifra en dólares con seis ceros a la derecha. Pero, lo que más llamó la atención fue el precio que tenía el inmueble cuando lo compraron.

La relación entre los protagonistas de Sr. y Sra. Smith fue sin duda alguna una de las más importantes de Hollywood. Comenzaron en 2005 en medio de un escándalo - él estaba casado con Jennifer Aniston desde el 2000 - y terminaron de la misma manera. Durante la década que estuvieron juntos, supieron convertirse en una de las parejas más emblemáticas y favoritas de los fanáticos. Recorrieron alfombras rojas, viajaron por el mundo y disfrutaron de su gran familia de ocho, junto a sus seis hijos.

Brad Pitt y Angelina Jolie con sus seis hijos Archivo

La pareja se separó en 2016 y hoy, siete años después, las cosas continúan en plena guerra, con fuertes acusaciones y conflictos. Ahora, el actor se desprendió de un importante bien material que fue el escenario de varios momentos familiares. Según informó el sitio TMZ, Brad Pitt recientemente vendió la casa que compartió con Angelina Jolie y sus hijos por la exorbitante suma de 39 millones de dólares.

Según precisó el portal, el ganador del Oscar a mejor actor de reparto por Once upon a time in Hollywood le compró la propiedad, ubicada en California, a la actriz Cassandra Peterson en 1994 y por ella desembolsó 1.7 millones de dólares, una cifra considerablemente inferior a la cual acaba de obtener por venderla. Tras tenerla durante casi treinta años, le dijo adiós al que fue su hogar.

Angelina Jolie y Brad Pitt se separaron en 2016 Archivo

En cuanta a la espectacular casa, fue construida en 1910 y está ubicada en una zona cerrada de Hollywood Hills. Está rodeada por un imponente jardín verde con diversos tipos de arbustos, para darle mayor privacidad a los propietarios. Además de la imponente casa principal, cuenta con una pista de patinaje, salón de baile y una sala de cine. Posee a su vez, un garage para motos, una casa de piedra y un estanque Koi.

El actor vendió la casa que compartió en California con Angelina Jolie y sus seis hijos Michel Euler - AP

De acuerdo al medio norteamericano, el productor tasó su casa en enero por 45 millones de dólares y finalmente, de acuerdo a fuentes inmobiliarias, se supo que la vendió por 6 millones menos.

Días atrás, el actor, de 59 años, fue noticia por la exuberante compra que hizo en la localidad de Carmel Highlands, en California. Allí adquirió una antigua propiedad construida hace más de un siglo, en 1918. Su nombre es D. L. James House o conocida también como Gamble House y le costó 40 millones de dólares. ¿El dato curioso? Está ubicada encima de un acantilado.

LA NACION