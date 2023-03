Quién es el millonario con el que vieron a Angelina Jolie en Malibu

escuchar

Angelina Jolie podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor. Desde su divorcio del actor Brad Pitt, en 2016, no había dejado ver detalles de su vida sentimental, sino que hasta el momento se había mostrado totalmente enfocada en su carrera profesional, en su familia y en sus múltiples obras benéficas. Sin embargo, esta semana estuvo en California acompañada de un hombre que podría ser su nueva conquista, según señalan algunos medios estadounidenses.

El pasado jueves, la protagonista de Maléfica almorzó con el multimillonario David Mayer de Rothschild en Nobu, uno de los restaurantes favoritos de las celebridades en Malibu. Angelina Jolie pasó tres horas conversando con el ecologista británico, lo que causó sospechas de una relación. Además, fueron fotografiados al salir juntos del restaurante, mientras ambos se mostraban felices y sonreían para los paparazzi.

¿Quién es David Mayer de Rothschild?

David Mayer de Rothschild tiene 44 años y es un destacado aventurero, ecologista y ambientalista británico. Es el fundador de Sculpt The Future Foundation, una empresa que utiliza la exploración y la aventura de forma narrativa para dar voz a la naturaleza. Ha visitado algunos de los lugares más frágiles y remotos del mundo con el fin de llamar la atención y aportar posibles soluciones a los problemas actuales que enfrenta el medioambiente, según informa Champions Speakers, una agencia de oradores experta en la industria y entretenimiento en 66 países.

David Mayer De Rothschild ha visitado lugares remotos del planeta para darle visibilidad al cuidado del medio ambiente Instagram/ davidmderothschild

El medioambientalista ha publicado varios libros de su autoría, tiene una serie de televisión de Sundance Channel y un documental en National Geographic. A través de estos medios, debate, colabora e innova soluciones para que el planeta sea más sostenible. Su acercamiento a Angelina Jolie pudo haber surgido fruto de estas actividades, ya que ambos muestran un gran interés por la filantropía.

Ecologista y millonario

No obstante, Mayer de Rothschild también es conocido por pertenecer a una de las familias más elitistas de Gran Bretaña y una de las más ricas del planeta. Su padre es el banquero sir Evelyn de Rothschild, quien está relacionado con una de las estirpes de banqueros más reconocidas de todo el mundo, la cual estuvo al servicio de la reina Isabel II.

El ecologista asistió a la prestigiosa Escuela Harrow de Londres para luego inscribirse en la Universidad de Brookes, aunque nunca mostró intereses de seguir el negocio de su familia, sino que se ha dedicado de tiempo completo a la labor del medioambiente, lo que lo llevó a ser reconocido con el Premio GO a Hombre del Año en 2007. Dos años después de recibir esta condecoración, miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo nombraron “héroe climático”.

¿Unidos por sus trabajos sociales?

Luego de ser fotografiados juntos en Malibu, People reveló que, según declaraciones de “una fuente cercana”, el almuerzo había sido solo por temas de negocios. Asimismo, una persona del restaurante explicó que la pareja había estado con un pequeño grupo de personas y que la reunión no parecía una “cita para almorzar”.

El ecologista también comparte el gusto por el cine con Angelina Jolie; en 2007 produjo un documental Instagram/ davidmderothschild

No obstante, los medios estadounidenses no descartan que el ecologista se convierta en la próxima pareja de la actriz, ya que no solo los une el amor por el medioambiente, sino que también comparten el gusto por el cine. En 2007, Mayer de Rothschild produjo un documental sobre la historia de James Bond.

