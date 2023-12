escuchar

Con motivo de la carrera hacia el Oscar, Bradley Cooper se encuentra promocionando su segunda película como realizador, Maestro, una ambiciosa biopic sobre la vida y obra del compositor y director de orquesta, Leonard Bernstein, que se encuentra disponible en Netflix. Se trata de un proyecto que el actor viene desarrollando desde hace seis años, ya que es un admirador del reconocido músico al que interpreta en el film que también pone el foco en su matrimonio con la actriz Felicia Montealegre (Carey Mulligan).

Por lo tanto, Cooper está realizando numerosas entrevistas en las que suele explayarse sobre su largometraje, con excepción de una de las últimas, que debió abandonar de manera abrupta. Según informó la publicación The Daily Mail, el actor y director estaba brindando una conferencia que consistía en una entrevista con un periodista y una charla posterior con el público. Tras 20 minutos de ida y vuelta, notó que tenía muchas llamadas perdidas en su celular y se mostró preocupado porque provenían del colegio de su hija, Lea, la pequeña que tuvo fruto de su relación con la modelo Irina Shayk . “Lo siento, la enfermera del colegio me acaba de llamar” , explicó el artista, quien agregó: “Abandono esto, abandono la sala, necesito devolver el llamado, pero ustedes pueden seguir hablando, ¿les parece?”, preguntó tácitamente.

Bradley Cooper paseando por Nueva York con su hija Lea Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

Más allá de sus buenas intenciones de proseguir con el intercambio, Cooper se terminó retirando definitivamente del lugar y explicó las razones: “ Tengo que ir al colegio a hacer algo con Lea que necesita. Tengo que hacerlo, estoy a 10 minutos ”, comunicó y no brindó más detalles respecto a lo que estaba sucediendo con su pequeña, quien lo acompañó en la premiere en Los Ángeles de Maestro con una enorme sonrisa. En muchas oportunidades, el actor ha remarcado cómo la paternidad lo modificó por completo.

“Por mucho tiempo estuve perdido, consumía alcohol y también cocaína”, contó en una ocasión . “Me despedían de los trabajos y sufría por una baja autoestima; pero mi vida empezó a cambiar con la paternidad, porque me permitió disfrutar de cosas maravillosas, y los momentos que comparto con mi hija están cargados de felicidad, es tan simple y enorme como eso”, declaró y explicó que sus demonios internos fueron evaporándose. “Lo que pensaba de mí mismo era siempre feo, no me quería, entonces jamás contemplaba que podía también estar lastimando a los demás“, reveló en el podcast SmartLess conducido por sus amigos, Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes.

El actor y la pequeña Lea en la premiere de Maestro Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

En ese momento de oscuridad, fue precisamente Arnett quien le hizo ver lo mal que estaba tratando a sus seres queridos. “Vos, Will, fuiste la razón por la que me pude recuperar, me ubicaste en el camino que terminó cambiando mi vida entera”, le manifestó Cooper a su colega, quien se emocionó. “Ahora te veo feliz, y me da felicidad a mí porque sé lo mucho que te costó llegar ahí”, sumó el actor de BoJack Horseman.

Un proyecto personal que le recuerda a su padre

Luego de la exitosa Nace una estrella, Cooper sube la vara con Maestro, un largometraje más experimental en sus formas que también se conecta con su propia vida. “ Yo siempre quise ser director de orquesta. Me pasaba horas imitando los movimientos de Lenny ”, confesó y subrayó la importancia que tuvo el recibir el apoyo de los hijos del fallecido músico. “Me siento muy agradecido de haber podido indagar en la vida de ambos (Leonard y Felicia), de haber conocido a su familia, a sus hijos que tan bien se expresan, porque de eso se trata la película: de un matrimonio, de una familia”, explicó el cineasta y protagonista de un film que tiene a la música como “el arma nuclear secreta” de todas sus escenas.

Bradley Cooper y Cary Mulligan en Maestro Netflix

La figura de su padre, Charles, también se le vino a la mente en el rodaje. “Yo amaba la conducción desde pequeño, pero me refiero a jugar a que conducía” , dijo en una entrevista con Variety. “Le pedí a Papá Noel una batuta y conducía todo el tiempo porque en mi casa siempre se escuchaba música clásica, así fue como crecí“, compartió y también recordó cómo su familia inicialmente se oponía a su deseo de ser actor hasta que lo vieron en teatro.

Cuando su padre falleció de un cáncer de pulmón, Cooper atravesó un fuerte cuadro depresivo y sus adicciones se agravaron. Así lo contó en el programa Running Wild Bear Grylls: The Challenge. “Desarrollé una actitud nihilista hacia la vida después de eso, como si pensara ‘¿Qué importa? De todos modos me voy a morir’. No estuve nada bien por un largo tiempo hasta que pensé que tenía que aceptar quién era en realidad”, expresó.

