A los 52 años, Mark Wahlberg sorprendió a todos en las playas de Barbados: durante sus vacaciones familiares en la costa caribeña, el actor mostró sus increíbles abdominales y compartió con sus seguidores de Instagram, como si fuera un mantra, el secreto de su trabajada figura.

Según publicó el Daily Mail, el protagonista de Ted pasó la Navidad en la ciudad tropical. En las fotos, se lo puede ver saliendo del mar luego de un refrescante chapuzón con un traje de baño floreado arremangado, unos anteojos de sol negros, un reloj y dos pulseras. Wahlberg viajó a la isla del este caribeño junto a su esposa, Rhea Durham, y sus cuatro hijos: Ella, de 20 años; Michael, de 17; Brendan, de 15 y Grace, de 13.

Mark Wahlberg pasó unos días en familia en las playas de Barbados. El actor decidió descansar junto a su esposa Rhea Durham y sus cuatro hijos. Simpático y de buen humor, no dudó en posar con sus dos herederos varones para las cámaras de sus fans Backgrid UK/The Grosby Group

A los 52 años, la estrella de Hollywood demostró su buena onda con los fans. En plenas vacaciones familiares, no tuvo problemas en posar junto a quienes se lo pidieron, y lo hizo, en todo momento, con una gran sonrisa Backgrid UK/The Grosby Group

Mark Wahlberg sorprendió con sus impecables abdominales luego de un refrescante chapuzón en el mar Backgrid UK/The Grosby Group

Luego de un año lleno de compromisos laborales, el actor se tomó unos días para disfrutar del mar cristalino del caribe. En la foto se lo ve junto a una de sus hijas Backgrid UK/The Grosby Group

Sin lugar para el descanso

A pesar de estar de vacaciones, la estrella de Fear se apegó a su mantra para mantenerse en forma: continuó con su plan de “no tener días libres” y mantuvo, durante el viaje, sus exigentes entrenamientos diarios. Fue él mismo quien lo aseguró en una publicación de su cuenta de Instagram. A través de un video que compartió y en donde se lo puede ver en el gimnasio, el actor animó a sus seguidores a impulsar y sostener sus rutinas de entrenamiento.

‘No hay días libres. No esperen hasta el año que viene”, escribió Mark en la red social en la que cuenta con casi de 27 millones y medio de seguidores. De inmediato, se levantó la camisa, dejó al descubierto sus abdominales y reveló otro de sus más preciados trucos para verse tan bien. “¡Feliz Navidad a todos! No hay mejor manera de empezar el día que un chapuzón frío. Dios lo bendiga”, dijo mientras se sumergía en un baño de hielo. “En todo el mundo, no importa dónde estés, tomate el tiempo para dar gracias y ser agradecido”, agregó.

Cambio de hábitos

Si bien hoy en día es un defensor a ultranza de la vida sana, Wahlberg siempre fue sincero sobre su pasado y sus antiguas metas en relación al entrenamiento. ‘Antes se trataba de una cuestión estética. Ahora quiero vivir mucho tiempo”, le dijo el actor a la revista People en septiembre pasado cuando compartió en detalle su programa de entrenamiento. “Si no hago ejercicio por la mañana, me resulta muy difícil hacerlo hacia el final del día”, reconoció aquel entonces, y se sinceró sobre el esfuerzo que significa ser constante. “Tengo ganas de faltar al gimnasio casi todos los días, pero si tomo atajos, entonces no puedo estar en mi mejor forma. Todo lo que he hecho, en lo que he tenido éxito, lo he logrado haciendo el trabajo”, aseguró.

Mark Wahlberg comparte fotos en sus redes sociales donde deja en evidencia sus músculos marcados, producto de un arduo entrenamiento y una alimentación saludable Instagram: @markwahlberg

El actor también reconoció que su forma de entrenar cambió con el paso de los años. “Estoy empezando a darme cuenta de que tengo 51 años, necesito permanecer en mi carril y saber que no tengo que tratar de superar a todos al levantar una pesa”, explicó meses atrás. “Sólo tengo que esforzarme un poco más y seguir intentando prolongar esta hermosa vida tanto como pueda”, completó.

Adiós a Beverly Hills

Además de entrenar para mantenerse sano, durante el último tiempo Wahlberg ajustó otros aspectos de su día a día para lograr una mejor calidad de vida: a mediados de octubre de 2022 decidió, junto a su familia, abandonar la millonaria residencia en la que vivían en Beverly Hills, California para instalarse en Las Vegas, Nevada.

La estrella de Boogie Nights: juegos de placer indicó en aquel momento: “Quiero poder trabajar desde casa. Me mudé a California hace muchos años para dedicarme a la actuación y solo hice un par de películas en todo el tiempo que estuve allí. Entonces, consideramos que lo mejor era mudarnos, para poder darles a mis hijos una vida mejor”.

Mark, Rhea y sus cuatro hijos: Ella Rae, Michael, Brendan y Grace Grosby

“Queremos brindarles un entorno favorable para que mi hija pueda perseguir su sueño de desarrollar su amor por la equitación, que mi hijo se desarrolle como jugador de básquet y el menor como golfista. Eso es en lo que pensamos a la hora de tomar la decisión”, explicó.

“Vinimos aquí para darnos una nueva oportunidad, un nuevo comienzo para los niños, y hay muchas oportunidades aquí. Estoy muy entusiasmado con el futuro. He sido muy bendecido y muy afortunado. Y es por el enfoque que puse en mi fe y en mi familia que me ha permitido lograr tantas cosas. Además, con el fracaso, la decepción y la pérdida, la vida no es fácil”, dijo el actor.

