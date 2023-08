escuchar

Bradley Cooper es sin dudas uno de los actores más destacados de Hollywood, pero hubo un tiempo en el que su vida era desastre. Al menos, así definió su oscuro pasado en una reciente entrevista en la que abordó su adicción al alcohol y las drogas durante su juventud.

El actor de 48 años realizó estas inesperadas declaraciones en un episodio del programa de aventuras Running Wild Bear Grylls: The Challenge, de National Geographic, cuyo avance trascendió semanas atrás. Allí, indicó que se siente “muy afortunado” de haber superado sus adicciones. “En términos de alcohol y drogas, tuve mis años salvajes. Pero eso no tiene nada que ver con la fama”, explicó Cooper. Y agregó: “Pero tuve suerte. Dejé de beber a los 29 años y he estado sobrio durante 19 años. He tenido mucha suerte”.

Continuando con su franca conversación, el conductor Bear Grylls quiso saber si la lucha del actor para abandonar el alcohol lo había ayudado a interpretar a Jackson Maine, el cantante que compuso en la película que también dirigió, Nace una estrella (2018). “Claramente, mi propia historia hizo que fuera más fácil poder entrar realmente en él”, respondió Cooper con sinceridad. “Y gracias a Dios, estaba en un momento de mi vida en el que me sentía cómodo con todo eso, así que realmente pude dejarme llevar”, continuó. “He tenido mucha suerte con los papeles que he tenido que interpretar. Ha sido una verdadera bendición. Espero poder seguir haciéndolo”, indicó.

El actor junto a Lady Gaga en una escena de Nace una estrella

En entrevistas previas, Cooper ya había abordado el tema de sus adicciones y reveló que su problema recrudeció cuando lo despidieron de la exitosa serie Alias, luego de la segunda temporada. En aquel programa, Cooper interpretaba a Will Tipping, un periodista que es, además, el mejor amigo de la protagonista, le doble agente Sydney Bristow (Jennifer Garner).

En Running Wild Bear Grylls: The Challenge el actor reveló, además, que en 2011 sufrió una recaída, luego de que su padre muriera, víctima de cáncer de pulmón. “Definitivamente, tuve una actitud nihilista hacia la vida después, como si pensara ‘¿Qué importa? De todos modos, voy a morir’”, le dijo a Grylls. “No sé, no fue genial por un tiempo hasta que pensé que tenía que aceptar quién soy en realidad y tratar de encontrar la paz con eso. Y luego se niveló”, explicó.

Según explicó Cooper, con el tiempo la muerte de su padre terminó afectando su propia experiencia como padre de Lea, la hija de 6 años que comparte con la modelo Irina Shayk. “Estoy convencido de que aprendés de los errores de tu predecesor. Y sé que tendré toneladas de errores de los que, con suerte, Lea aprenderá. Y luego será riguroso conmigo mismo al crecer” , reflexionó.

En 2022, el actor había contado que su adicción a las drogas lo afectó no solo a nivel personal, sino también en su carrera artística, pero que, entre tantos altibajos, su hija se convirtió en su motor principal y lo ayudó a librar una de sus peores batallas. “Estaba tan perdido y era adicto a la cocaína, esa era la otra cosa. Me corté el tendón de Aquiles justo después de que me despidieron, corté y renuncié a Alias y luché con mi bajísima autoestima ”, declaró en una entrevista y profundizó en cómo ese momento lo percibió como tambalear al borde del abismo.

Bradley Cooper e Irina Shayk junto a su hija Lea TIDNY-249

“La paternidad lo cambió todo. Cuando sos padre, todo queda a un lado o se tiñe de colores gloriosos por el hecho de que tenés la potestad de ser padre de un ser humano maravilloso. A lo largo de la vida podés vivir cosas magníficas como un gran avance con un guion, o un momento insuperable en el set o en una sala de edición. Cuando sos padre, tenés como 40 de esos momentos todos los días con tu hijo. Ese nivel de alegría . Y no le estoy dando vueltas, esta es la verdad”, declaró Cooper, emocionado.

A pesar de estar separada del actor, Shaik lo catalogó en varias ocasiones como “el padre más increíble”. En una entrevista para el programa ELLE, habló sobre cómo llevan la crianza compartida: “Nunca entendí el término crianza compartida. Cuando estoy con mi hija, soy 100 % madre, y cuando ella está con su padre, él es 100 % su padre. La crianza compartida es la crianza”, señaló la modelo.

