Las compras de último momento, los paseos familiares y la escapada durante los feriados se repiten en todo el mundo. Claro que cuando las estrellas se preparan para celebrar las fiestas todo parece un poco más glamoroso. Ayuda bastante que en el hemisferio norte el frío -en Los Ángeles, el descenso de la temperatura- ayuda a pintar un cuadro más pintoresco. Siempre atentos a los avistajes de las celebridades más solicitadas, los paparazzi estuvieron de suerte en estos días con las imágenes familiares de Jennifer Lopez y su marido Ben Affleck, Salma Hayek, Bradley Cooper y Justin Bieber que lograron captar. Así, los siempre afectuosos Lopez y Affleck fueron fotografiados en Hollywood mientras compraban con sus madres los regalos para poner bajo el arbolito y se robaban un beso.

Lopez y Affleck de compras por Los Ángeles Backgrid/The Grosby Group

Claro que la pareja no estaba sola. Guadalupe Rodríguez y Chris Anne Boldt, sus respectivas madres, los acompañaron en el paseo por Hollywood. La actriz y cantante se tomó un descanso durante las fiestas para preparse para el lanzamiento de su nuevo proyecto audiovisual: This Is Me… Now, un disco que saldrá acompañado por un film que documenta su relación con su esposo y su reencuentro luego de su fallido compromiso veinte años atrás.

Affleck y Lopez en Hollywood junto a Chris Anne Boldt, la madre de él, de visita en Los Ángeles por las fiestas Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

“Ambos tenemos trastorno de estrés postraumático”, explicó la artista hace unos días en relación con la historia de su romance previo. Según ella, el escrutinio de parte de los medios a los que fueron sometidos contribuyó a su separación de entonces. “Pero ahora somos mayores. Somos más sabios. También sabemos qué es importante, qué es realmente importante en la vida, y no es tanto lo que piensen los demás. Se trata de ser fiel a quien eres”, concluyó Lopez, que parece también reírse un poco del interés que su vida romántica despierta en el público.

Justin y Hailey Bieber en Aspen, la nueva meca navideña de Hollywood Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Algo de eso saben también Justin y Haley Bieber, que suelen ser el blanco favorito de los fotógrafos cada vez que ponen un pie fuera de su casa. Para las fiestas, el joven matrimonio decidió dejar California y se instaló en Aspen, Colorado, refugio invernal de muchos famosos que hasta tienen allí sus mansiones como Kurt Russell y Goldie Hawn. En el caso de los Bieber, además de disfrutar los deportes de nieve a los que invita el montañoso paisaje, la estadía en Aspen también les permitió mostrarle su apoyo a su amiga Kendall Jenner luego de que la modelo y celebridad televisiva terminara su relación con el músico puertorriqueño Bad Bunny.

Justin Bieber practicó snowboard durante su escapada nevada en Aspen. Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Salma Hayek de compras en Gucci en Beverly Hills Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Lejos del frío intenso y cerca de las vidrieras sofisticadas, este fin de semana Salma Hayek fue en busca de algunos regalos en el local que la marca italiana de lujo Gucci tiene en Beverly Hills. Acompañada por su hija Valentina, de 16 años, la actriz mexicana eligió un par de anillos de la marca con la que tiene más de una conexión. La intérprete no solo formó parte del elenco de la película La casa Gucci junto a Lady Gaga, sino que además su marido, el empresario francés François-Henri Pinault, es dueño de Kering, la compañía de artículos de lujo a la que pertenecen marcas como Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen y Gucci, por supuesto.

Sofía Vergara visitó un shopping en Century City para las compras de último momento antes de volver al trabajo Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Otra estrella latina que eligió pasar las fiestas en Los Ángeles es Sofía Vergara, quien decidió hacer las últimas compras en el centro comercial Westfield ubicado en Century City. La actriz colombiana descansa porque en los primeros días de 2024 vuelve al trabajo: comenzará la campaña de promoción de su miniserie de Netflix Griselda que se estrenará a fines de enero. Se la vio bien abrigada y casi de incógnito en el shopping durante el día, aunque por la noche su look fue muy distinto, como puede descubrirse en su posteo de Instagram.

A través de su perfil se la vio muy elegante preparándose para ir a cenar con la modelo alemana Heidi Klum, su amiga y compañera de trabajo en el ciclo televisivo America‘s Got Talent.

