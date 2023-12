escuchar

Anoche hubo fuego en el Bailando 2023, el programa de Marcelo Tinelli, y no fue en la pista de baile. Luego de una de las performances de la noche, y en medio de una devolución, Moria Casán y Carolina “Pampita” Ardohain se sacaron chispas. Desde “buchona” hasta “loca”, las dos mujeres se dijeron de todo. Hoy, más calmas y lejos de la efervescencia del momento, apareció la bandera blanca. “Todo lo que entra tiene que salir”, sentenció Casán.

Hoy, en su regreso al piso para la grabación del próximo programa, Pampita se mostró muy tranquila. Rodeada de cronistas, confirmó que no volvió a ver la pelea y se permitió ironizar sobre los motivos de su reacción. “¿Por qué te enojaste tanto?”, quiso saber el periodista de Intrusos en el espectáculo, Gonzalo Vázquez. “La luna llena”, respondió la modelo, e insistió con esa teoría ante cada consulta de los movileros. También contó que no se reunieron con la producción.

Desde "buchona" hasta "loca", las dos mujeres del jurado del Bailando 2023 se dijeron de todo en medio de una devolución captura de video

“No me meto en política nunca”, contestó cuando la consulta fue si hubo algún motivo de esa índole en su pelea con Moria. Vale aclarar que Roberto García Moritán es funcionario del Gobierno de la Ciudad, actualmente liderado por Jorge Macri (Juntos por el Cambio), mientras que la vedette es la pareja de Fernando Galmarini, suegro de Sergio Massa, excandidato a presidente por Unión por la Patria. “¿Qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Fingir demencia?”, chicaneó entonces Vázquez sobre la futura relación con Moria. Entre risas, la modelo no descartó la posibilidad. “Va a estar todo bien”, confió.

De inmediato apareció en escena Moria Casán. “¿Qué pasó anoche?”, le consultaron. “¡Nada! Un show más, mi amor. A mí no me pasó nada”, aseguró. “Es show. Es funcional al show. Los banco, los quiero, sigan siendo auditores de esto”, cerró con la mirada fija en la cámara de Intrusos cuando le recordaron las fuertes frases que se dedicaron con Pampita durante el programa de ayer. “No siento nada. Es más, me chu… un huevo”, agregó mientras se acercaba al escritorio de los jurados, donde se produjo el esperado reencuentro.

Una vez frente a frente, Moria y Pampita se dieron un abrazo y un beso en cada mejilla. Conocedoras del mundo del espectáculo, las dos voltearon hacia las cámaras y se mostraron muy sonrientes. “Esto es un show. Somos funcionales. No pasa nada. Somos mujeres del espectáculo”, aseveró Moria. “Está todo bien”, agregó y se volteó para mirar a la modelo. “¿Cuál es más buchona?”, intentó volver a la pelea Vázquez. “Ninguna”, respondieron. “Somos funcionales, sabemos de qué se trata y nos bancamos”, explicó la vedette.

Ya más seria, Moria hizo una infidencia. “Yo la semana pasada dije, fuera de esta pelea, que había dos mujeres que admiraba. Por su resiliencia, por lo que había pasado la señora… mi hija primero y la señora después”, confesó, señalando a Pampita. “Somos más parecidas de lo que nos imaginábamos”, agregó entonces la modelo. “La pelea que podemos tener es en el momento. Todo lo que entra tiene que salir y es para el show”, cerró.

El tenso cruce

Todo comenzó ayer luego de la actuación de Yeyo De Gregorio y Martu Morales, quienes contaron con la presencia de Rodrigo Tapari y su banda. “En general, todos los que a mí me gustan los votan pésimo y a todos los que yo voto pésimo, les regalan diez. Así que somos todos libres, por eso les pongo un diez”, aseguró Pampita sobre el final de su devolución.

Inmediatamente, como todas las noches, llegó el turno de la protagonista de Brujas. “Bueno, gente, como este es un reality, un reality fiction porque en algún momento entra en juego la realidad y en otros la ficción, me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardohain, ‘Pampita’. Porque dice que a lo que nosotros no nos gusta ella le pone buena nota”, expresó, pero fue interrumpida por su colega: “Pero a veces se caen en la pista y les ponen diez”, aseguró la modelo. Y Moria, pisándola, continuó: “No sé por qué dice que regalamos nota. Yo puedo pensar lo mismo de ella cuando le regaló un diez a Zaira Nara”. Pero Pampita, sorprendida, le respondió: “¿A quién? Yo no regalo diez a nadie, vale un montón mi puntaje”.

“No seas jurado de jurado. No seas buchona”, se enojó Moria. “No soy buchona, pongo lo que se me antoja”, disparó Pampita. Y el ida y vuelta continuó: “Entonces no digas que regalo nota porque yo no regalo nada. Tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, sé de qué hablan. Soy una señora que nunca falta, que hace 33 años que estoy en Brujas, que debuta el 3 de enero. Me podría ir de vacaciones y no me voy porque hay que ser profesional, dejar de joder con el jurado y decir que regalamos notas. No te escucho. No te escucho. Dejá de gritar, loca. Viene a dar lecciones de lo que uno regala. Amén, padre nuestro”, disparó Moria, a los gritos.

Moria y Pampita, las dos mujeres del jurado, suelen mostrar buena onda entre ellas, pero ayer no fue el caso

Sin quedarse atrás y sin dejarla terminar, Pampita señaló: “¡Ay, qué sensible que está Moria hoy! ¡Dale! Me banco todos los diez que les ponés a los participantes que bailan pésimo. Nunca digo nada, me quedo callada. Y te la pasás regalándole puntaje a todo el mundo. ¡Yo también soy una señora! ¡Soy una señora de 45 años! ¡No sos vos sola una señora! ¡Soy una gran señora! ¡Mucho más señora que vos, capaz! Regalás un montón de nota y lo ve todo el mundo. ¿Qué te pensás? ¿Que me vas a ningunear vos a mí? ¡Hace años que no me dejo ningunear por nadie! Ni por vos ni por nadie. ¡Conmigo no te metas!”.

“¡¿Qué?! ¿Pero por qué no me voy a meter con vos? ¿Quién sos? ¿Qué tenés, sangre azul? Te estoy diciendo que no seas buchona y dejá de relajar al jurado”, insistió Casán. Y Ardohain replicó: “¡Vos sos una buchona! ¿Pero quién se piensa que es? Yo no me dejo ningunear por nadie. A mí me ninguneaban hace siete años acá. Hace mucho tiempo que no me ningunea nadie. Vos sos una buchona, que le ponés diez a los que la producción te pide. ¡Dale!”.

LA NACION