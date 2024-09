“Me sorprendió”. Brenda Di Aloy: del sueño que va a cumplirle a la niña que fue a la relación de su mamá, Yuyito González, con Javier Milei

Escuchar

Brenda Di Aloy es una de las participantes del Cantando 2024, el nuevo reality de LaFlia que se estrena en América el próximo 23 de septiembre. Hija del segundo matrimonio de Yuyito González con César Di Aloy, Brenda creció entre plumas, purpurina y stilettos, jugando a cantar y bailar, y hoy le cumple el sueño a esa niña que fue.

En diálogo con LA NACIÓN, la licenciada en comunicación social e influencer habla de esta nueva etapa, de su vida de soltera tras separarse de Cris Vanadía luego de cinco años de relación, y del noviazgo de su mamá con el presidente Javier Milei.

-¿Qué pensaste cuando te convocaron para ser parte del Cantando?

-Soy licenciada en comunicación, conductora, modelo, influencer y actriz, pero mi fuerte es la comunicación; ahí es donde me siento pez en el agua. Pero de chiquita me gustaba mucho cantar, bailar, hice comedia musical y pensaba que era algo que había quedado en el pasado. De alguna manera esto es cumplirle el deseo a esa niña que fui, que ensayaba en el living de su casa y le hacía shows a la familia. Es volver a esa esencia que no se perdió . Además, canto todos los días de mi vida en el auto, en la ducha, cocinando... Tuve los primeros ensayos y me sorprendió recordar rápidamente cómo vocalizar, por ejemplo, porque no había tomado clases de canto desde el 2018.

Brenda Di Aloy en la presentación del Cantando 2024 Gerardo Viercovich - LA NACION

-Entonces fue fácil decir que sí….

-Lo pensé porque soy de analizar las propuestas y dije que sí porque llegó en un buen momento de mi vida. Me permití probar algo nuevo y divertirme. Necesitaba poner la cabeza en algo lindo y mi energía en un proyecto diferente a lo que venía haciendo. Mi partenaire es Juanma Outeiro, y mi coach, Anita Petrich. Y fue muy loco porque con ella estudié Comunicación en la UADE. Es un equipo hermoso, que saben mucho de musicales, talentosos, y siento que la vamos a romper. Fue muy vertiginoso; un martes me enteré que iba a estar, al día siguiente hicimos las fotos, conocí a mi equipo y enseguida tuvimos el primer ensayo. Los demás participantes tuvieron un poco más tiempo de ensayo así que estamos en desventaja, pero lo vamos a dar todo. Hoy poner la cabeza en cantar es terapéutico.

-¿Fue complicado reacomodar tu agenda a esta altura del año?

-Soy freelance, aunque tuve que reacomodar mi agenda y mis horarios porque esto arrasó (risas).

-Decís que este proyecto llega en un momento especial de tu vida. Hace poco te mudaste sola después de romper con una relación de cinco años, ¿cómo estás?

-Nunca viví sola. Este es un año de grandes cambios y uno de esos fue mudarme sola por primera vez, y me gusta. Soy súper ordenada, me encanta tener todo impecable. Está bueno vivir sola, amé decorar y armar la casa y disfruto de invitar amigos y familia. Pero de vez en cuando voy a dormir a lo de mamá, en mi cuarto de toda la vida, y compartir un poco con ella y mi hermano Stefano; ese es mi lugar seguro .

"Siempre estuve en ámbitos con gente famosa y todo este mundo artístico es algo natural para mí", dice la actriz e influencer Gentileza: Brenda Di ALoy

-¿Cómo te llevás con tu hermano mellizo?

-Stefano vive en todos lados porque viaja mucho. Nos llevamos rebien. Siempre fuimos juntos al colegio, tuvimos el mismo grupo de amigos. Es tenista y de chico se iba de gira mucho tiempo a veces. Tenemos vidas muy distintas, pero siempre fuimos muy pegados y nos llevamos super bien.

-¿Estás soltera?

-Sí, estoy soltera. Tampoco está en los planes estar con nadie, por ahora. Estoy enfocada en mis proyectos, en mi trabajo, disfrutando otro momento de la vida. Y en esta faceta estoy reencontrándome conmigo misma.

-¿Y cómo te llevás con tu mamá?

-Muy bien. Nací en una familia de gente famosa, el papá de mi hermana Bárbara (Guillermo Coppola), mi mamá. Siempre estuve en ámbitos con gente famosa y todo este mundo artístico es algo natural para mí. Siento que me gusta porque lo viví de chiquita, y recuerdo que iba al vestidor de mi mamá y le usaba los tacos, las plumas y los labiales para jugar. Supongo que tiene que ver con mi personalidad porque mi hermana Barbie creció con la misma madre y es todo lo contrario, no le gusta el mundo del espectáculo y le huye a las luces y las cámaras. Yo siempre supe que quería trabajar en los medios.

Brenda Di Aloy junto a su madre, Yuyito González Gentileza: Brenda Di ALoy

-¿Qué dice tu mamá de este nuevo desafío?

-Le encanta. Con tal de verme bien, es feliz. Sabe que fue un año difícil en lo personal, por la separación, entonces verme poniendo la cabeza en algo que me despeja la pone muy contenta.

-¿Qué pensás de su relación con el Presidente? ¿Conociste a Javier Milei?

-Sí, lo conocí. Tuvimos un encuentro familiar y me cayó muy bien. Me gusta verla contenta. La veo muy bien, la veo feliz. Hasta este año no fuimos una familia mediática y nos estamos acomodando. Pero entiendo que es algo fuera de lo común que ella esté de novia con el Presidente. No hay nada que esconder ni ninguna vergüenza oculta, así que no le tengo miedo a la exposición.

"Me tomó de sorpresa a mí y a todos", dice Di Aloy sobre el romance de su madre con Javier Milei Gentileza: Brenda Di ALoy

-¿Te esperabas ese romance?

-No me lo esperaba para nada, la verdad. Me tomó de sorpresa a mí y a todos . Pero cuando vi que iba en serio, la apoyé, y lo conocí porque me gusta verla bien. Pero me sorprendió.

-¿Sos muy creyente? En tu podcast, Sin mirar a los costados, hablás mucho de Dios…

-Sí. Conocí la fe a través de mi mamá, aunque el camino espiritual es algo muy personal. Me gusta ir a la iglesia evangélica y asisto a los grupos de jóvenes y ahí tengo mis amigos. Hace un año y medio que tengo mi podcast y es mi espacio para conectar con mi audiencia. Hablamos de muchos temas, principalmente de mi fe porque entendí que si me hace bien no me lo quiero guardar para mí sola.

