Críticas para Neymar en París: “Ya casi ni se entrena, llega al límite de estar borracho”

La impactante eliminación de París Saint-Germain en los octavos de final de la Liga de Campeones, ante Real Madrid, desencadenó una crisis furiosa en el club francés. Y una buena porción de las críticas está destinada al brasileño Neymar. En las últimas horas, un periodista de ese país aseguró que el atacante prácticamente no se entrena y que es habitual que llegue “al límite de estar borracho”.

“Neymar ya casi ni se entrena, llega al límite de estar borracho. Está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario” , afirmó Daniel Riolo, periodista francés, en el programa “After Foot” de la cadena RMC Sport. La situación entre el DT argentino Mauricio Pochettino y el plantel, según el mismo periodista, parece insostenible tras la eliminación en la Champions y, posteriormente, la caída frente a Mónaco por 3-0.

🗣 @DanielRiolo : "Le PSG n'est plus un club là. Il n'y a plus de fil conducteur. L'entraîneur n'existe plus, le président n'a pas dit un mot. Après un tel désastre, les boulons auraient dû être resserrés. Rien. Ni Leonardo, ni Nasser. Rien. Une débandade totale." pic.twitter.com/gNZKyYLZvl — RMC Sport (@RMCsport) March 21, 2022

“A los seguidores del PSG les importa una mierda las payasadas de Neymar y su documental de Netflix. Que se vaya, está arruinando al club” , se desahogó Riolo. El brasileño, que es el futbolista mejor pago del equipo de París, lleva apenas 5 goles anotados y 5 asistencias, en 21 partidos esta temporada. Se perdió 19 partidos por lesión.

El periodista fue muy duro en su diagnóstico de la situación que atraviesa actualmente el PSG: “Ya no es un club. No hay hilo conductor más común. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra. Después de tal desastre, los pernos deberían haberse apretado. Nada. Ni Leonardo [director deportivo] ni Nasser Al-Khelaifi [el presidente del club]. Nada. Una derrota total”.

Neymar y Leo Messi, dos figuras del PSG que hasta ahora no pudieron repetir la exitosa sociedad de Barcelona.

El futbolista brasileño atraviesa un delicado momento de su carrera y estaría buscando marcharse cuanto antes de París para no desaprovechar sus últimos años de fútbol. Casi cinco temporadas transcurrieron desde que llegó al PSG en el verano europeo de 2017 y ya tiene 30 años.

Tras la bochornosa eliminación ante Real Madrid en la Champions League, el vestuario fue un hervidero, a tal punto que los medios españoles afirmaron que Neymar y el arquero Gianluigi Donnarumma (cometió un grave error en el primer gol merengue) habrían llegado a las manos luego de recriminarse fallas de juego.

Neymar discutiendo con el juez de línea durante la caída 3-0 de PSG ante Mónaco, por la liga francesa.