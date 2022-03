El thriller de cuatro capítulos que arrasa con Olivia Colman: de qué trata y dónde verlo

Desde hace un par de años, el nombre de Olivia Colman es sinónimo de maestría y calidad tanto en cine como en televisión. En este caso vuelve a causar furor con una nueva miniserie que estrena HBO Max, llamada Landscapers. Compuesta solo por cuatro capítulos, la historia cuenta la vida de una pareja que se ve envuelta en la investigación de un crimen después de descubrir dos cuerpos enterrados en su jardín.

Ambos actores son ideales para interpretar papeles excéntricos

La serie está basada en hechos reales que sucedieron en 2013. En ese momento, Christopher y Susan Edwards fueron detenidos luego de enterrar los cuerpos del padre y la madre de Susan. La estrategia de la serie es no ocultar que fueron ellos los autores de los asesinatos, ya que el público lo sabe todo, sino mostrar cómo la policía llegó a dar con ellos. La historia avanza con la premisa de saber por qué lo hicieron y por qué pudieron ocultarlo tanto tiempo.

La historia contada por HBO es una mezcla entre la comedia oscura, el drama urbano surrealista y algo de terror. El director, Will Sharpe, ya trabajó con Colman en la serie Flowers y además dirigió la película The electric life of Louis Wain, protagonizada por Benedict Cumberbacth.

Además de la historia en sí misma, lo mejor de la serie son las actuaciones de sus protagonistas –Olivia Colman y David Thewlis-, que ya cuentan con experiencia más que suficiente tanto para el drama como para la comedia.

Resulta difícil imaginar a Colman en papeles de comedia, sin embargo, antes de que se hiciera mundialmente famosa tras ganar un Óscar por La favorita, los británicos conocían mejor a la actriz por sus trabajos para hacer reír al público. Antes de convertirse en la reina Isabel para The Crown, tuvo papeles en comedias británicas de televisión como Rev, Twenty Twelve e incluso Peep Show, además de la icónica madrastra en Fleabag.

La miniserie cuenta con solo cuatro episodios

Aunque no tan conocido como su compañera de reparto, Thewlis se supo destacar también por su trabajo en dramas y comedias. Los dos tienen el don de hacer creíbles a los personajes más extraños. El actor participó en la saga de películas de Harry Potter como el profesor Lupin y el Ares de Wonder Woman, junto con roles aclamados en filmes como I´m thinking the ending things, The theory of everything, la tercera temporada de Fargo y la película de Mike Leigh, Naked.

Landscapers, entonces, se presenta como una gran miniserie que promete no solo por su excéntrica historia sino por las actuaciones de sus protagonistas que lo dieron todo durante el rodaje.