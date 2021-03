Cabito rememoró su vida cuando pesaba 198 kilos: “No podía ponerme las medias”

Eduardo Massa Alcántara, más conocido popularmente como Cabito, contó en una charla televisiva cómo era su vida cuando llegó a pesar 198 kilos. “No me podía poner las medias y llegué a dormir medio sentado”, relató.

Además, el cómico señaló que “gordo” es la única descalificación que se puede decir sin problemas en la televisión.

En una charla sin tapujos que mantuvo anoche con Gastón Pauls en el programa Seres libres, de Crónica TV, el standupero, que se sometió a un bypass gástrico en 2017 y llegó a bajar unos 120 kilos en un par de años, contó algunos pormenores de su vida con obesidad.

“Yo siempre fui gordito -empezó a relatar Cabito- y llegué a ser hiperobeso. Empecé a ser diabético tipo dos. Estaba cada vez más gordo. Dejé de hacer deportes porque me rompí una rodilla. Y llegó un momento en que se descontrola, y se te va de las manos”.

El problema de la adicción a la comida

El expanelista de Basta de todo señaló luego que no sabe en qué momento se dio cuenta de que debía cambiar. “Fue muy paulatino”, aseguró, y sostuvo que la adicción a la comida, “como todo exceso” lleva consigo “una trampa en sí mismo, que nos lleva a decir: ‘Mañana tengo la chance de mejorar. Mañana empiezo la dieta...’”.

“El problema de la adicción a la comida es que el que es adicto al cigarrillo deja de fumar y no fuma más, como el adicto al juego. El adicto a la coca deja de tomar “merca”. El gordo toda la vida tiene que seguir probándose a sí mismo, porque toda la vida tiene que seguir comiendo, porque de eso depende su vida. Es muy difícil”, explicó.

Cabito contó que llegó a pesar 198 kilos y que antes de realizarse el bypass gástrico estuvo 40 días sin ingerir alimentos Instagram

A continuación, Cabito se puso a enumerar las dificultades que tuvo cuando tenía un importante exceso de kilos. “No me podía poner las medias, no usaba o le pedía a la que era mi novia que me pusiera las medias, porque no me las podía poner. Hacer 20 o 30 metros para caminar me agitaba. Empecé a tener apneas de sueño, me quedaba dormido en cualquier lado porque no dormía bien de noche. Llegué a dormir medio sentado”, contó.

“Llegué a pesar 198 kilos”, agregó y detalló que antes de someterse a la intervención para realizarse el bypass gástrico debió estar 40 días sin comer y alimentándose solo a base de caldos y gelatina.

“El gordo sufre discriminación constante”

Luego, el cómico se refirió al término “gordo” y a la manera en que se usa todavía en los medios de comunicación. “La gente piensa que sos gordo porque no tenés fuerza de voluntad, y, hoy por hoy, gordo es la única descalificación que podés decir por televisión y no pasa absolutamente nada. El gordo Lanata, la gorda Carrió, el gordo Casero, el gordo Cabito... callate, gordo. ¡Eh, gordo!”, señaló.

“La obesidad tiene diferencias con respecto al resto de las adicciones, y es que no la podés ocultar. Tiene una mirada de reprobación del resto. El gordo sufre discriminación constante. Subís a un avión y están todos mirando como diciendo: ‘Que no se me siente al lado’”, añadió.

"El gordo es sufre discriminación constante", señaló Cabito, en una charla mano a mano con Gastón Pauls Instagram

Luego, Cabito habló de lo que le sentía cuando se veía a sí mismo en tiempos en que tenía sobrepeso. “Yo me recuerdo a mí mismo en momentos felices, de mucho éxito, de meter miles de personas en teatros o en distintas funciones. Pero miro la foto y veo otro tipo, que no soy yo. Veo tristeza. Y después de operado, es distinto, aunque voy a ser gordo toda la vida. Con respeto al gordo”.

Sobre el final del programa, cuando Pauls le preguntó qué le diría a la persona que busca salir de una situación como la que vivió él, contestó: “Les diría que se puede, que si lo logré yo, lo puede lograr absolutamente cualquiera. Puede que salga de acá y me pise un colectivo en la esquina, pero no me voy a morir de gordo. Creo que tiene que ver con decidir de qué manera vivir. Con eso estás determinando de qué manera vas a morir”.

LA NACION