Cocineros argentinos: la chef Madame Papín se refirió al final del programa y al supuesto “mensaje encriptado” para Javier Milei

En medio de las horas de incertidumbre que atraviesan los medios de comunicación oficiales y tras la renuncia de Juan Parodi a la dirección de programación de la TV Pública, varios programas del canal se despiden de la pantalla. Uno de ellos es Cocineros argentinos, programa que lleva 15 años al aire y que dejará de emitirse este 31 de marzo.

Una de sus cocineras más emblemáticas del ciclo, Mónica Borda, conocida como Madame Papín, habló esta mañana en Gente de Bien (Metro 95.1) con la periodista y politóloga Cata de Elía. “Nosotros no somos empleados públicos, yo facturo a una productora”, enfatizó y agregó: “Esos que dicen ‘con la mía’, no saben de lo que hablan” .

Fin de una era

“Me parece que esta decisión de las autoridades va mucho más allá de que no salga más el único programa de cocina de la televisión argentina. Los medios públicos no pueden dejar de existir”, dijo Borda. “ Soy apolítica, soy punk, a mí la política nunca me interesó, si me hubiera interesado sería Presidente… No sólo estamos hablando de un programa de cocina ”, expresó la chef que se destacó por su frescura y desparpajo en los mediodías de la TV Pública.

El recordado chef Guillermo Calabrese- discípulo indiscutido del Gato Dumas- fue parte del elenco de Cocineros argentinos, ciclo que lleva 15 años al aire

El cocinero Juan Braceli ya se había despedido en nombre de todos sus compañeros: “Como muchos saben, después de más de 15 años, por decisión de las autoridades del canal... Ayer nos informaron que el 31 de marzo es nuestro último programa en la querida y entrañable pantalla de la TV Pública, les agradecemos mucho a todos ustedes, que nos han convertido en un gran clásico de la televisión argentino y nos hicieron formar parte de su familia. Somos una gran familia”.

“Hoy lunes, mañana y pasado salimos en vivo, el resto de los días van salir programas grabados. Después no sé si vendrán repeticiones. Acá no se murió nadie aunque es triste, hay que pelearla ”, sumó.

Sobre el fin del ciclo del que forma parte hace casi una década, Borda también expresó que no sólo se trata de un programa de cocina, sino que también brinda información esencial a los televidentes: “Va más allá de una receta. Dejan a un montón de gente sin información. Cocineros argentinos es más que un programa de cocina, damos información sobre alimentación y nutrición. La Televisión Pública llega a todos los lugares, más allá de la General Paz ”.

“No sé si hubiese tenido este impacto si no hubiese estado en un medio público. Pienso en el señor, o la señora, o la familia que te ve en el último pueblo al que solo la emisión pública; incluso si no me elige ver, es lo único que puede ver”, señaló.

“A mí me interesa más el alimento de la Argentina, que es mucho más que la comida, y mostrar a esas personas que producen alimento, es una responsabilidad de los cocineros”, dijo Borda, quien también explicó que es conocida como Madame Papín porque hace más de 20 años comenzó a comercializar “la papa nativa, mal llamada papín andino”.

¿Un mensaje para Milei?

En lo que pareció un mensaje encriptado hacia el actual presidente de la Nación, Javier Milei, la última semana del programa cocinaron papas fritas, guarnición a la que, al parecer, el Presidente no solo le tiene fobia sino que es alérgico . “Me enteré ese día, la verdad”, confiesa Borda.

Desde el programa de radio se comunicaron con Milei, quien dio una exhaustiva respuesta sobre su problema y fue leído en vivo. ” Es un tema de alergia, el solo hecho de que me las acerquen me hace mal. La fritura genera un efecto en el aire que al ingresar en mi sistema respiratorio desata la alergia . Si me pasan por al lado no pasa nada, salvo que las dejes en mi cara por cinco minutos, el solo tenerlas cerca desata la alergia”, habría dicho el Presidente.

La cocinera negó enfáticamente cualquier intención oculta de molestar a Milei o enviar un mensaje de repudio en represalia por el fin del programa: “No fue pensado para responderle, de ninguna manera... ¿Cómo va a ser pensado? Sería idiota pensar en hacer papas fritas porque al Presidente no le gustan” , resaltó sobre uno de los acompañamientos más típicos de muchas de las comidas argentinas y del mundo.

La cocinera no quiso perder la oportunidad de destacar las malas decisiones que se toman a nivel político, y que tanto en el presente como en el pasado la administración pública no funciona como debería. ”Esta decisión forma parte de las malas gestiones de la política de mierda” , dijo.

Su mayor dolor

Borda recordó la forma en que perdió a su hijo Guido, cinco años atrás. “Murió por inhalar monóxido de carbono , alquilaba un departamento en Devoto. Vivía en un edificio con 12 departamentos de los cuales sólo dos contaban con la habilitación correspondiente. Entonces, ¿quién es responsable?”, se lamentó, y agregó: “ No existen campañas para concientizar sobre el monóxido de carbono tampoco y eso mata ”.

Luego de recordar uno de los episodios más dolorosos de su vida, también destacó que con 64 años y habiendo trabajado toda su vida cobra 130 mil pesos de jubilación. “Alcanza para cuatro huevos…”, dijo, haciendo énfasis de que el Estado no se ocupa de lo que se tiene que ocupar. “Eso es la política, a veces no te dejan decir que hay hambre y yo soy grande y puedo decir lo que quiero” , cerró.

