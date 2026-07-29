Cambios en Radio del Plata y una emisora AM que crece en audiencia

Para encarar los últimos cinco meses de 2026, Radio Del Plata AM 1030 rearmó parte de su programación, la cual saldrá al aire a partir del próximo lunes.

La grilla matutina comenzará con Amanece en Del Plata de 6 a 7, seguido por A las 7 AM con Nuria Am de 7 a 9.

La primera gran novedad de la jornada llegará en la segunda mañana, de 9 a 11, donde Rolando Graña desembarca en la emisora para hacer RPM -Rolando Por la Mañana-, marcando su rápido regreso al aire tras su reciente salida de AM 990 Radio Splendid. Luego, de 11 a 13, Alfredo “El Corcho” Scoccimarro -quien sigue como director de la emisora- estrenará nuevo horario al frente de Mesa chica.

La franja vespertina también trae modificaciones importantes ya que de 13 a 15 Chiche Gelblung pasa a su nuevo horario con el clásico Hola Chiche. De 15 a 17 se sumará una nueva propuesta llamada Póker de damas, con un staff netamente femenino integrado por Laura Luz Ojeda, Daniela Bruno, Noe Novillo, Mirta Huertas y Verónica Massa.

A las 17 y hasta las 19, Diego Schurman tomará el horario del regreso para conducir El zoológico, y de 19 a 21 Luis Ventura continuará en su espacio habitual con Ventura show.

Entre los platos fuertes de la renovación también se destaca el regreso de Atilio Costa Febre con River monumental para relatar cada vez que juegue River Plate.

Nicolás Yacoy asumirá la dirección de Radio Nacional AM 870

Tras la designación de Fernando Subirats como subsecretario de Comunicación y Medios Públicos, Nicolás Yacoy asumirá la dirección general de Radio Nacional. Los cambios se harán efectivos a partir de agosto.

Yacoy, que arribó a la emisora pública hace poco más de un año y medio, se desempeña actualmente como gerente de Noticias y conduce Primer round, el ciclo de la primera mañana (lunes a viernes, de 7 a 10). En su trayectoria previa, lideró el programa Viva la pepa -transmitido por la AM 870, FM Concepto 95.5 y la ex FM Identidad 92.1- y ha participado activamente como analista político en televisión independiente, plataformas de streaming y emisoras privadas.

En el marco de esta reestructuración, se confirmó que Pablo Valente continuará al frente de la gerencia de Programación y Contenidos de las FM públicas (Nacional Rock, Clásica y Folklórica).

Nicolás Yacoy asumirá la dirección de Radio Nacional AM 870

El mapa de las radios AM a mitad de 2026

La última medición trimestral de Kantar IBOPE Media, con cierre en junio de 2026, dejó un panorama claro sobre el mapa radial del primer semestre del año. Mientras los liderazgos absolutos se mantienen firmes y sin sorpresas en lo más alto, la verdadera batalla por el encendido se concentró en los puestos siguientes, donde hubo crecimientos y caídas.

En el terreno de la AM, Radio Mitre AM 790 volvió a ubicarse al frente con total comodidad con un 30,99% de share, reteniendo el primer lugar. Sin embargo, el verdadero movimiento y las sorpresas se dieron en el resto del pelotón de las seis emisoras más escuchadas, donde el podio se completó con Radio 10 AM 710 con 16,32% y La Red AM 910 con 14,42%.

La gran sorpresa la dio El Destape AM 1070, que se coronó como la emisora de mayor crecimiento del trimestre al alcanzar un 10,07% de share, tras una suba del 1,14%. En la vereda opuesta, Radio Rivadavia AM 630 registró un 9,53% y sufrió un retroceso al ceder un 0,81% de su cuota. A pesar de la baja, Rivadavia logró mantenerse por encima de AM 750, que quedó en el sexto lugar, por delante de Continental.