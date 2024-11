Camila Mayan salió a responderle a Alexis Mac Allister y fue contundente: “Me guardé muchas cosas para mí”

Tras el Mundial de Qatar 2022, Alexis Mac Allister se vio envuelto en un triángulo amoroso que acaparó la atención de los medios. El futbolista puso fin a su relación de cinco años con Camila Mayan, con quien vivía en Inglaterra, y poco después confirmó su romance con Ailén Cova, su amiga de la infancia. Tras la separación, la influencer regresó a la Argentina y decidió iniciar acciones legales para solicitar una compensación económica. Ahora, después de meses de silencio, el Campeón del Mundo decidió dar su versión de los hechos, por lo que su exnovia también volvió a referirse al tema.

El futbolista habló sobre los escándalos que lo siguen desde hace un tiempo en una entrevista con A la tarde (América TV). En la conversación, aclaró que, tras su separación de Mayan, no hubo más relación entre ellos: “Ella tomó su camino y yo el mío”. Respecto a la decisión de Camila de recurrir a la vía legal en lugar de dialogar, expresó que, aunque fue una decisión de ella, “está en su derecho”. También se refirió a los rumores de infidelidad que surgieron tras darse a conocer su relación con Ailén Cova, y aseguró que “es normal en una separación” y que, aunque su ex decidió hablar públicamente, él está tranquilo porque sabe cómo ocurrieron las cosas.

Alexis Mac Allister y Cami Mayan terminaron su relación en 2022 en medio de rumores de infidelidad Instagram @camimayan

Luego de las declaraciones de Alexis, la influencer no se quedó callada y decidió reafirmar su postura en un diálogo con el mismo medio: “Con él no hay nada nuevo, ninguna historia o relación. No voy a dar detalles privados del proceso legal, va siguiendo su curso. Hay como un ida y vuelta, por eso habría que preguntárselo a los abogados”, comenzó diciendo y sumó: “La verdad es que no salí a ventilar nada, me guardé muchas cosas para mí. Hay cosas que son fácticas y otras subjetivas, algunas cosas pasaron, como el tema de las cajas que tenía armadas allá, que cuando las fui a buscar estaban la mitad de las cosas”.

“Dejé las cosas y me fui. Hay cosas que no son de valor económico, sino que sentimental: regalos de mi familia, libros. Uno construye su hogar y de repente se ve cómo te lo arrebataron”, reiteró y dejó en claro su postura de cómo se dieron las cosas durante su dura separación.

Camila Mayan habló sobre las críticas en su contra por no trabajar mientras estuvo en pareja con el futbolista

Antes de esas declaraciones y tras los comentarios de su exnovio, Camila Mayan rompió el silencio en su programa de streaming, Patria y Familia, que se trasmite por en Luzu TV. Allí, respondió a las críticas sobre por qué no trabajaba mientras acompañaba a Mac Allister en su carrera profesional.

“Ayer como que me puse a pensar en esto, a partir de eso que se viralizó y dije ‘sí, quizás yo estando afuera no trabajaba’, pero tampoco podía, por una cuestión de que el contexto no lo facilitaba”, comenzó y agregó: “Si bien a mí no me gustaba estar sin hacer nada, y de hecho por eso ni bien vine acá empecé a buscar qué podía hacer, mi pareja también era como ‘bueno, yo tampoco prefiero que lo hagas’, y yo ahí me sentía entre la espada y la pared”.

“No tenía tanto lugar para decir: ‘bueno, me pongo a laburar y ya’. Entonces es como que sí, no estaba trabajando, pero tampoco tenía mucho el espacio y después, por eso, cuando vengo acá empiezo a buscar la forma”, siguió, dejando en claro lo que vivió durante su estadía en el exterior. Sobre su comienzo laborar, admitió: “Quizás todo lo que fue la exposición me re ayudo y lo súper agradezco, quizás no fue la exposición que yo hubiera buscado o querido, porque creo que nadie tiene ganas de prender la tele, verse y ser la cornuda del momento”.