Se conoció el trabajo que Camila Mayan dejó atrás para mudarse a Inglaterra con Alexis Mac Allister

Escuchar

Camila Mayan se encuentra en el centro de la escena mediática desde que se dio a conocer su nuevo conflicto legal con su expareja, Alexis Mac Allister. Resulta que la joven decidió pedirle una compensación económica por los dos años y medio que convivió con él en Inglaterra. Ahora, en medio de la polémica, salió a la luz cuál era el trabajo que tenía la influencer antes de dejar todo para acompañar al Campeón del Mundo.

Cabe recordar que, después de la Copa del Mundo en Qatar 2022, se supo que Mac Allister decidió ponerle fin a su relación de cinco años con Mayan, con quien compartía su día a día en Inglaterra. Poco después, hizo pública su nueva relación con Ailén Cova, su amiga de la infancia, por lo que los rumores de infidelidad no tardaron en aparecer. Tras la ruptura, la influencer regresó a Argentina y, en varias ocasiones, compartió detalles insólitos sobre cómo fue su separación del futbolista, que ahora suma un nuevo capítulo.

Lo cierto es que antes de mudarse con el futbolista a Brighton, la joven tenía un empleo que decidió dejar atrás, pero su perfil de LinkedIn lo evidencia. “Fui parte del equipo de Atención al cliente de Mercado Envíos, esta vez dando soporte tanto a compradores como vendedores, para asegurarnos que todos los paquetes comprados en la plataforma pudieran enviarse correctamente y llegar a destino. Adicionalmente, complementaba mi rol dentro del equipo de AC colaborando con Knowledge Management”, describió en su cuenta laboral.

El trabajo que dejó Cami Mayan para irse a Inglaterra con Alexis Mac Allister

Antes de eso, formó parte de Mercado Pago asesorando a los usuarios con consultas para poder llevar a cabo con éxito sus operaciones y brindando soporte en caso de que algo no saliera de acuerdo a lo que se esperaba. En esa misma línea, mientras estaba de novia con Alexis, estudió administración de empresas en la Universidad de Buenos Aires, estudios que finalizó en 2022.

Luego de su separación con el futbolista, Camila decidió volver a la Argentina y comenzar a trabajar como influencer, teniendo en cuenta que posee más de 700 mil seguidores en su cuenta de Instagram, en donde comparte todo tipo de contenido diario. A su vez, es parte del programa de streaming Patria y familia, uno de los segmentos más vistos de Luzu TV.

Camila Mayan rompió el silencio y habló de la demanda a Alexis Mac Allister

En medio de la polémica por la compensación económica, Camila decidió romper el silencio en un móvil de LAM (América TV), en el que no se guardó nada. En relación con los motivos por los que decidió llevar a su ex a la Justicia, reveló: “Hay diversas cuestiones y motivos por los que esto se puede hacer que ya explicó mi abogado. Lo que me pasó es que si hicimos algo juntos o construimos algo juntos, no le veo sentido a que una persona se quede aislada de todo lo que pasa después de eso”.

“No digo que yo haya hecho la misma cantidad de cosas, tiempo ni esfuerzo que él, porque obvio que nada que ver. No necesito que nadie me recuerde lo bueno que es porque ya lo sé y estuve ahí. Construimos algo, aporté todo lo que pude para que eso suceda, y me parece que después no te podés correr de eso y ya, sin nada, cuando hay tanto que se hizo para llegar a eso”, sumó, dejando en claro su postura. Sobre los dichos de su exsuegra, quien sugirió que conoció verdaderamente a la influencer cuando se dio el escándalo, lanzó: “Ellos me conocen a mí, eran mi familia. Saben cómo soy yo, y si ahora quieren pensar otra cosa, me da lástima, pero no puedo hacer nada para cambiarlo. No era mi intención que se haga público, sé que es incómodo para todos”.

Por último, decidió aclarar cómo fue el arreglo que hizo con el futbolista una vez que regresó a Argentina, que resultó ser diferente a lo que se dijo en los últimos meses: “Yo vine acá con dos meses de alquiler pagos, que no son dos años, en un departamento de alquiler temporario”.

LA NACION