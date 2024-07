Camila Mayan habló del vínculo que tenía con Ailén Cova cuando aún estaba de novia con Alexis Mac Allister

Escuchar

Cuando parecía que la historia terminó, se sumó un nuevo capítulo. En diciembre de 2022, Alexis Mac Allister le puso fin a su relación de cinco años con Camila Mayan y a los pocos días oficializó su noviazgo con Ailén Cova, mejor amiga de él desde que eran niños. Lo que siguió fue un verdadero escándalo, con mudanzas, dimes y diretes y acuerdos económicos. Sin embargo, en los últimos días, el polémico triángulo amoroso se reactivó a raíz de los dichos de Silvina Riela, la madre del futbolista, y la demanda que la influencer le hizo a su ex.

Pero el martes, en el torbellino de idas y vueltas, Camila Mayan tuvo un mano a mano con LAM (América) donde habló, entre otras cosas, del vínculo que tenía con Ailén Cova, quien supo ser mejor amiga de Mac Allister y ahora es su novia. “¿Ella era tu amiga o era amiga de él solamente?”, le preguntó Ángel de Brito. “Era amiga de él, pero obvio que yo la conocía. Había un vínculo”, sostuvo la influencer.

Camila Mayan y Alexis Mac Allister estuvieron cinco años en pareja (Foto: Instagram @camimayan)

En este sentido, desde el estudio, Fernanda Iglesias le consultó si sospechó de ellos alguna vez. “Chicos, no me voy a meter en esas cosas. Ya está; qué importa que pensaba yo”, aseveró Mayan. “¿Sabes por qué importa? Porque es mayor la traición”, reparó el conductor del programa.

“Recuerdo un episodio que contaste en tu programa de streaming en Luzu (Patria y familia) donde vos dijiste que un día a las 3 de la mañana lo viste leyendo un mensaje y le dijiste ‘amor, ¿pasó algo? ¿Qué haces hablando con esta persona?’, y que él se enojó y te dijo: ‘Pero como no puedo hablar con alguien’. ¿Era ella? ¿Era con ella?”, comentó la cronista Candela Mazzone.

“Y si obvio chicos que era con ella”, lanzó Camila. “A veces termino contando cosas así porque en el programa hablamos de todo y para mí, mi ex es mi ex, no es una persona famosa y todo”, agregó. “Pero esos detalles son los que te dan bronca y te hacen enojar, porque si el pibe se separaba, cada uno hacía su vida y no había una amiga en el medio, no era lo mismo la historia”, le señaló De Brito.

Si bien la influencer dio cuenta de que era así, aseguró que esto no tenía que ver con el reclamo judicial. “Nunca la reclamaría nada por como se comportó; cada uno se mueve por la vida con las herramientas que tiene. Yo no me voy a poner a darle indicaciones a nadie. Ya entendí que tipo de persona es cada una y hago el trabajo conmigo misma. En su momento hablé lo que consideré que tenía que hablar y después ya está. Nada de esto viene ni del resentimiento ni del dolor”, sentenció.

Tras separarse de Mayan, el campeón del mundo confirmó su noviazgo con Ailén Cova, mejor amiga de él desde la infancia Instagram @ailencova

Por otro lado, en la primera parte de la entrevista, la co-conductora de Patria y familia dijo que este conflicto legal comenzó a mediados del año pasado. “Sabía que iba a pasar esto y no me hacía sentir tan cómoda, pero tampoco iba a dejar de hacer algo que yo crea que corresponde, por lo que pueda llegar a decir el resto”, dijo. En cuanto a los motivos detrás de su reclamo, indicó: “A mí lo que me pasó es que si hicimos algo juntos y construimos algo juntos, después no le veo el sentido a que una persona se quede completamente aislada de todo lo que pasa después de eso”.

“No digo que yo haya hecho la misma cantidad de cosas, ni de esfuerzo, ni de tiempo, ni de nada que él, porque obvio que no, no necesito que nadie me lo explique. No necesito que nadie me recuerde lo bueno que es ni nada por el estilo porque lo sé y creo que lo sé más que la mayoría de las personas porque estuve ahí”, insistió. “Estuve ahí, construimos algo, aporté todo lo que pude para que eso suceda. Me parece que después no te podés correr de eso y ya, sin nada, cuando hay tanto que se hace para llegar a eso. No es solamente jugar, hay muchas cosas que se van haciendo alrededor y lo entiendo”.

Por último, Mayan se refirió a los dichos de su exsuegra, quien, durante una entrevista con Socios del Espectáculo (eltrece) le lanzó algunos palitos. “Todos me conocen, para mí eran mi familia, creo que saben como soy. Si ahora quieren pensar otra cosa, obviamente que me da lástima y no me gusta, pero no puedo hacer nada para cambiarlo”, comentó y aseguró que siempre se manejó “de la misma forma” con su entorno: “ellos saben el tipo de persona que soy y como me manejé con ellos y después también”.

Asimismo, aseguró que nunca quiso que esta situación judicial se hiciera pública, puesto que es “incómodo” para todas las partes.

LA NACION