Camilo mostró el paso a paso antes de ir a una alfombra roja y sorprendió con un consejo para verse “guapo”

Camilo Echeverry siempre supo que quería dedicarse a la música. Dio sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento cuando era apenas un niño y, con el paso del tiempo, a fuerza de talento y carisma logró escalar hasta ubicarse entre los artistas más destacados del ambiente latino. Esto le ganó millones de fans alrededor del mundo, canciones que se posicionan en lo alto de los rankings de reproducción apenas se estrenan y múltiples galardones. Días atrás, asistió al evento de los Premios Billboards tras recibir dos nominaciones y, antes de presentarse en la alfombra roja, mostró cómo armó su look y dejó un inesperado consejo a sus seguidores.

Camilo mostró el paso a paso antes de ir a una alfombra roja y sorprendió con un consejo para verse

Aunque en Colombia el nombre de Camilo resuena desde que él es un adolescente, logró trascender las fronteras del país que lo vio crecer hace apenas unos años atrás. El éxito fue impulsado por múltiples factores: se mudó a Miami para escribir para otros artistas, comenzó una relación pública con Evaluna Montaner y lanzó un par de canciones que, de un día para el otro, empezaron a sonar en todas las radios de Latinoamérica.

Pero no solo fue el talento lo que lo ayudó a hacerse famoso, sino que su peculiar personalidad y su marcado estilo lo volvieron un personaje fácilmente reconocible. Además de su optimismo absoluto y su tendencia a ver todo bajo la mirada del “vaso medio lleno”, Camilo se destacó por su particular estética. Con miles de anillos y aros que lo adornan en todo momento, atuendos que mezclan lo bohemio con las últimas tendencias del mundo de la moda y un bigote perfectamente peinado hacia arriba que ya se volvió su marca registrada, es muy difícil confundirlo con alguien más.

Camilo tiene un look muy llamativo

Aunque criticado por muchos, todas estas características son el motivo que lo ayudaron a ganarse el cariño de tanta gente y, por eso, se animó a mostrar el proceso de la creación de un atuendo antes de ir a un importante evento musical. Para esto, filmó un video que publicó una vez terminada la ceremonia de premiación.

“Me dijeron que hiciera uno de estos get ready with me (en español, prepárate conmigo). Voy a los Premios Billboard y Evaluna no está conmigo, así que me estoy arreglando yo sin poder preguntarle cómo me veo. Ustedes me dirán cómo me queda”, expresó, a modo de introducción. mirando a la cámara.

Camilo mostró su conjunto para asistir a los Premios Billboard captura de video

Antes de vestirse, se esparció protector solar por el rostro y se dispuso a peinarse. “Mi peinado es echarme bien el producto en todo el pelo y moverlo todo hasta que diga ‘pum’, listo”, explicó. A continuación, se puso el traje compuesto por un pantalón tiro alto color negro satinado decorado con pequeñas perlas, una camisa blanca traslucida que llevó abierta y, finalmente, un saco a juego con la prenda de abajo.

Para finalizar el look, se peinó el bigote, sumó un par de accesorios y se hizo su clásico maquillaje que consiste en sombra amarilla en los lagrimales acompañada por una nube blanca al costado de uno de los ojos. Ya completamente arreglado y listo para irse, se despidió de sus fans con un inesperado consejo.

“Acuérdense que verse guapo es sentirse cómodo con como uno se ve y cómodo con la persona que uno es. Así que, antes de verse al espejo, pregúntense: ‘¿me siento yo mismo?’. Si la respuesta es sí, ni se miren al espejo porque ya están listos. Los amo”, expresó, ya preparado para presentarse ante la multitudinaria audiencia que lo esperaba en el evento de Miami.