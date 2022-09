Camilo sorprendió al responder una inesperada pregunta: el aspecto de su famoso bigote cuando se despierta

escuchar

Dentro de la historia de la humanidad, hay un salón de la fama -imaginario, claro- dedicado especialmente a las barbas y a los bigotes. A lo largo de los siglos, hubo personajes que lograron destacarse, además de por sus acciones, por sus reconocibles y casi emblemáticos bellos faciales. En este honorable lista podrían incluirse al actor de cine mudo Charles Chaplin, al pintor Salvador Dalí y hasta al mismísimo Freddy Mercuy.

Camilo sorprendió al responder una inesperada pregunta

En los últimos años, surgió un artista en particular que logró hacerse un lugar entre los ya mencionados personajes: Camilo Echeverry. Su bigote se transformó, no solo en su sello, sino también en una fuente inagotable de dudas para sus fans y, a través de sus historias, respondió una de las más repetidas: ¿cómo se ve en las mañanas?

En cada entrevista, espectáculo y aparición pública, el intérprete de “Tutu” se muestra con el fino bigote prolijamente peinado con las puntas curvadas hacia arriba. El mismo esta siempre acompañado por una barba tupida y mantenida lo más al ras del rostro posible. Para sumarle un toque más a su look predeterminado, suele usar un poco de sombra -generalmente amarilla- en el lagrimal de los ojos.

El bigote se convirtió en la marca de Camilo

A pesar de que el tan reconocible rasgo parece estar siempre listo para salir a la perfección en todas las fotos, detrás de ese resultado hay un meticuloso trabajo. Por ende, una de las dudas que más surgieron en torno al mismo es cuál es su apariencia al natural. Sin miedo a mostrarse sin filtros, Camilo decidió saciar la curiosidad de sus fans con una divertida Historia de Instagram.

Recién levantado, decidió saludar a la “tribu” -nombre con el que bautizó a su club de fans- para darle los buenos días. Contrario a otras oportunidades, apareció con el bigote algo rígido y alborotado, pero extrañamente levantado, como si la gravedad no tuviese efecto sobre él. “Por si se preguntaban cómo amanece mi bigote en las mañanas, así”, dijo, con los ojos aún entrecerrados, mientras hacía zoom en los labios.

Camilo Echeverry, mucho antes del bigote

Aunque la tan mencionada característica se transformó casi en su firma, sus fanáticos no siempre estuvieron conformes con cómo le quedan. Porque, por más que parezca que el artista colombiano nació con bigote incluido, la realidad es que optó por dejárselo crecer en 2015, antes de ganar fama internacional, pero con una carrera musical que ya llevaba varios años en marcha.

Según explicó en una entrevista con el productor Pepe Garza, él quería tener un detalle que fuera fácilmente recordable y se animó a experimentar. “Cuando recién llegué a Miami, me vine a escribir para otros artistas, a tocar para otros artistas y desde ahí hubo como un par de semanas o un mes en que me dejé de afeitar y el bigote empezó como a crecer”, explicó y agregó que, los pocos pelos que le iban apareciendo, se los peinaba hacia arriba.

Implacables, sus fans criticaron duramente su nuevo estilo y, lejos de desanimarlo, fue eso mismo lo que lo impulsó a dejárselo. “Me gustó tanto esa reacción que dije ‘¿Sabes qué?, me lo dejo’. Luego me vi al espejo y dije ‘es por acá’”, aseveró.