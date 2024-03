Escuchar

Después de dos años del nacimiento de Índigo, Camilo Echeverry y Evaluna Montaner anunciaron que están esperando su segundo hijo. La noticia fue difundida por medio de un video que publicó la artista en su Instagram, en el que se escuchaba de fondo la voz de su esposo recitando un poema para ella.

En la descripción de la publicación, la intérprete de “Me liberé” contó que su bebé en camino fue completamente planeado y se dio cuenta de su embarazo un tiempo después de pensar en un nuevo integrante para la familia.

“En un vuelo de Madrid a Miami empezamos a imaginarte con nombre y, un par de semanas después, supimos que ya nos venías acompañando. Qué ilusión nos da conocerte. Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Oficialmente, los Echeverry-Reglero somos cuatro”, escribieron en las diferentes redes sociales.

Evaluna y Camilo están casados hace cuatro años y son padres de Índigo, de 1 año y medio (Foto: Instagram/@camilo)

De la misma manera, la pareja confirmó que su segundo hijo llevaría el nombre de Amaranto. En los comentarios de la publicación, Camilo aprovechó para contar la historia de cómo Índigo escuchó por primera vez a su hermano por medio de un estetoscopio: “Cuando escuchamos el corazón de Amaranto, era tan fuerte y tan rítmico que Índigo gritó: ‘Caballo’”.

Recientemente, el artista bogotano reveló que está estudiando y aprendiendo los cuidados y atenciones necesarios para atender a Evaluna en su segundo parto; esto lo dijo en una entrevista para el programa Molusco TV en Adolescentes Podcast.

Camilo y Evaluna confirmaron que esperan a su segundo hijo, que llamará Amaranto (Foto Instagram @camilo)

“He leído y he estudiado montones porque quiero asistir a la partera en este parto. En el parto de Índigo estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘pon las manos’, no, eso todo un asunto”, agregó el bogotano.

Además, contó que su esposa lo tiene estudiando a toda hora, para que pueda ayudarla y ser su soporte en este momento tan “hermoso y complejo que se espera sea en el próximo mes de agosto”, ya que desean que Amaranto nazca de forma natural, es decir, sin anestesia, epidural o cesárea.

Por Alejandra Hernández Torres