Cada momento especial en la vida de Camilo y Evaluna Montaner es anunciado con un nuevo lanzamiento musical. Primero, fue “Medialuna”, el tema que él le compuso a ella cuando se conocieron; después “Por primera vez”, el cual mostró parte de su casamiento; con “Índigo” comunicaron que serían padres primerizos y, en las últimas horas, eligieron anunciar que están esperando a su segundo hijo con un poema que él le escribió a ella.

Pese a que no indicaron el sexo del bebé, al igual que hicieron en su momento con su hija Índigo, quien nació el 9 de abril de 2022, optaron por llamarlo Amaranto, como nombre unisex.

El emotivo posteo de Evaluna y Camilo con el que anunciaron que esperan a su segundo hijo (Foto: Instagram/@Camilo)

“Este poema me lo escribió Camilo antes de enterarnos de que estábamos esperándote. En un vuelo de Madrid a Miami empezamos a imaginarte con nombre y un par de semanas después supimos que ya nos venías acompañando. Qué ilusión nos da conocerte. Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Gracias Dios por el privilegio de ser su hogar. Oficialmente, los Echeverri-Reglero somos cuatro”, escribió la menor de los Montaner.

En el reel, que en dos horas obtuvo casi 400.000 likes, el intérprete de “Vida de rico” expresó su felicidad: “Cuando escuchamos el corazón de Amaranto, era tan fuerte y tan rítmico, que Índigo gritó ‘Caballoooo’. Somos cuatro”.

Los comentarios no tardaron en visualizarse. “Y el abuelito llorando de amor”, dijo Ricardo Montaner; “Otro motivo para vivir!! Amo ser tío”, comentó Ricky Montaner; “Amaranto, te amo. Los amo mucho”, mencionó Stefi Roitman.

Camilo y Evaluna son los padres de Índigo, que nació en 2022

Además del círculo íntimo de ambos, los fanáticos de los cantantes no pudieron evitar escribirles para expresar su alegría por tan linda noticia. “Yo, cuando estaba embarazada, escuchaba a todo volumen la canción Índigo y que creen? ¡Mi bebé hoy con un año le pongo la canción y él la escucha atento”; “Amarantooo me encantó el nombre!!!!! ¡Felicidades, Familia Echeverri-Reglero!!!! ¡Que Dios los siga bendiciendo!!!!”; “Todos lo sabíamos!!! Estábamos esperando que lo dijerais” y “Todo el amor para ustedes y esa familia hermosa”, fueron solo algunos.

Camilo y Evaluna mostraron a Índigo por primera vez y emocionaron a todos

En el último tiempo, muchos famosos optaron por mantener en el anonimato a sus hijos, tanto en televisión como en las redes sociales, sobre todo cuando estos son menores de edad. Camilo y Evaluna prefirieron evitar mostrar el rostro de su hija Índigo, hasta el 21 de julio del año pasado, cuando el matrimonio llegó al DRV PNK Stadium de Miami para la presentación de Lionel Messi en el Inter de Miami.

El cantante arribó con su hija en brazos, a sabiendas de que podían grabarlos. Efectivamente, las cámaras los abordaron, pero Evaluna tampoco intervino en la situación, sino que ambos se limitaron a acelerar el paso y buscar un poco de privacidad.

Cabe recordar que meses antes de aquel evento, los artistas vivieron una situación incómoda con un paparazzi que quiso tomarle fotografías a su pequeña mientras se encontraban dentro de una cafetería. Al ver la secuencia tras el vidrio, Camilo le pidió que por favor cuidara a Índigo y no lo hiciera. Como el hombre los entendió, Montaner y Echeverry accedieron a tomarse fotos con él con buena onda y “tranquilísimos” por el hecho de que las imágenes de la pequeña no se difundirían. Pero, el fotógrafo no cumplió y las postales de Índigo se hicieron públicas sin el consentimiento de ellos.