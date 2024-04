La exnovia de Camilo rompió el silencio y explicó por qué terminó su relación con el artista: “Todo pasa”

Escuchar

Camilo se convirtió en uno de los artistas colombianos más reconocidos en el mundo. En la actualidad, el hombre, de 30 años, está casado con Evaluna, la hija del famoso cantautor Ricardo Montaner. Pero en su pasado tuvo una pareja, que ahora decidió revelar algunos detalles de esa relación.

La primogénita de los intérpretes de “Por primera vez” es Índigo, además, ya están esperando un segundo bebé al que llamarán Amaranto. Aunque la venezolana suele presumir su barriga de embarazo, recibió críticas, pues las celebridades decidieron ocultar el rostro de sus hijos, algo que para los internautas “no es coherente”, con las publicaciones que hacen en sus redes sociales.

Camilo y Evaluna serán padres por segunda vez (Foto Instagram @camilo)

Aunque los artistas están concentrados en la pronta llegada de su hijo y sus carreras profesionales, un hecho los puso en la mira de varias personas, luego de que una exnovia de Camilo hablara de él en Instagram. En la plataforma digital, Gabriela Andrade activó la caja de preguntas y allí un usuario le pidió que contara por qué terminó con el cantante.

Gabriela Andrade está casada y tiene dos hijas (Foto Instagram @gabyandradev26)

“Porque todo tiene su ciclo, porque tenía que pasar. No sé, no me acuerdo, porque nos cansamos, porque sí. Fue un año muy chévere, pero todo tiene su ciclo y porque todo pasa por algo”, aseguró Andrade. Seguidamente, dejó claro que en la actualidad está feliz con su familia: “Ahora estoy feliz, casada con el amor de mi vida, con mis dos hijas que amo y bueno, así pasan las cosas, por algo”.

Más adelante, Gabriela fue cuestionada sobre si en algún momento llegó a pensar en cómo sería su vida si aún estuviera junto a Camilo Echeverry.

Gabriela Andrade habló sobre su exnovio (Foto Instagram @gabyandradev26)

La mujer contestó: “Oigan cero, saben que, no sé si a ustedes les pasa, pero yo tuve varios novios antes de casarme y había novios con los que sí me imaginaba a futuro, había otros con los que no; con Cami no. No sé si es porque estábamos en momentos de vida distintos o con mentalidades diferentes, pero creo que nunca me he puesto a pensar en cómo sería mi vida o cómo sería la de él si estuviésemos juntos porque no lo pensé cuando estábamos juntos tampoco”.

Por Karen Castañeda