Campanita fue expulsada, se negó a dejar la casa de Gran Hermano 2026 y tuvo que ingresar personal de seguridad

Durante la noche del jueves 27 de agosto, Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atravesó una jornada de máxima tensión que terminó con una decisión contundente de la producción: Steffany “Campanita” Pereira y Danelik Galazán fueron expulsadas de la casa después del enfrentamiento que protagonizaron la noche anterior. Mientras Galazán aceptó la medida y se retiró sin mayores inconvenientes, Campanita se resistió a abandonar el reality y fue necesaria la intervención de personal de seguridad.

Todo comenzó el miércoles por la noche, cuando Campanita retiró de una de las habitaciones las fotografías de los hijos de Solange Abraham y Jennifer “Pincoya” Galvarini. El gesto provocó una fuerte discusión entre las participantes y la situación estuvo cerca de terminar en una agresión física. Ante lo ocurrido, Gran Hermano comunicó que las dos debían dejar la competencia de manera inmediata.

Campanita se negó a abandonar la casa

Campanita cuestionó la decisión de Gran Hermano y se negó a retirarse

Una vez que conocieron la decisión, las participantes reaccionaron de maneras muy diferentes. Danelik aceptó la orden y salió por la puerta giratoria. Campanita, en cambio, manifestó desde el primer momento que no pensaba retirarse. “¡Ay, no, amado! Ahora sí que no me voy a ir. No me voy a ir. Ahora sí que no me voy”, dijo la joven al enterarse de la expulsión.

Campanita se negó a dejar la casa (Captura: Telefe)

Su enojo continuó mientras intentaba explicar por qué consideraba injusta la determinación. “Me parece horrible. No, no, no. No me voy a ir de ninguna manera porque me parece horrible, amado. Nunca en mi vida agredí a nadie. Nunca hice eso. Me parece muy injusto”, sostuvo.

Mariela Prieto, quien había hecho posible el regreso de Campanita a la casa después de su eliminación por voto del público, trató de convencerla de que aceptara la sanción. La advertencia de Gran Hermano de que su comportamiento también podía tener consecuencias para Prieto tampoco consiguió que cambiara de postura.

El conflicto por las fotografías terminó con la expulsión de ambas participantes (Captura: Telefe)

La participante decidió entonces dirigirse al confesionario, donde continuó con su descargo entre lágrimas. Allí volvió a negar que hubiera agredido a alguien y cuestionó nuevamente la medida adoptada por la producción: “Yo no me voy a ir de ninguna manera porque me parece horrible, amado. Yo nunca le agredí, amado. Nunca ni a nadie en mi vida le hice eso”.

Además, recordó otros episodios que, según su perspectiva, no habían recibido sanciones dentro de la casa. “Me quitaron mis cosas varias veces. Ella tiró mi ramo de flores en el basurero. No dije nada. Quitaron mi tapete. Nunca dijiste nada, amado. Siempre dijiste que no podías interferir”, aseguró.

Al referirse específicamente a las fotografías que dieron origen a la pelea, explicó: “Guardé cuidadosamente las fotos y quería hacer un intercambio con mi maquillaje nada más, no arrugué, no hice nada con las cosas de nadie”. Asimismo, insistió en que nunca había respondido con violencia física.

El operativo para que Campanita abandonara la casa

La situación se extendió durante varios minutos sin que la participante aceptara retirarse. Santiago del Moro había advertido durante la emisión que personal femenino de seguridad podía ingresar si la joven continuaba sin cumplir la orden. Finalmente, una oficial entró a la propiedad y mantuvo una extensa conversación con Campanita hasta conseguir que aceptara salir.

La participante finalmente abandonó la casa después de conversar con la oficial de seguridad

El momento terminó con la participante paraguaya entre lágrimas, abrazada a la agente de seguridad. Finalmente, abandonó la casa por una salida trasera y ese momento no fue transmitido en vivo.