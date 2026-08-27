Gran Hermano ya tiene tres finalistas: quiénes son y cómo quedó la última placa

La competencia de Gran Hermano Generación Dorada entró en su etapa decisiva y la última gala de nominación dejó definido un nuevo escenario dentro de la casa. Con la llegada de la semana 27, el reality de Telefe cerró una instancia clave del juego y ya comenzó a delinear el camino hacia el último tramo, con tres finalistas confirmadas.

Las participantes que ya tienen asegurado su lugar son Yanina Zilli, Solange Abraham y Luana Fernández. La definición se produjo durante la 25° gala de nominación, emitida el miércoles 26 de agosto, que además dejó a cuatro jugadoras en placa de cara a la próxima eliminación.

Ya hay tres finalistas en Gran Hermano: Generación Dorada (Captura: Telefe)

La noche comenzó con una particularidad que modificó el desarrollo habitual de las nominaciones. Días antes, Martín Rodríguez, la dupla de Yanina Zilli, había atendido el teléfono dorado y ese beneficio terminó teniendo consecuencias durante la gala.

En plena emisión, el Big se comunicó con Rodríguez y le indicó que debía buscar a Zilli para trasladarse juntos al SUM. Allí, ambos pudieron seguir en secreto cada una de las votaciones que realizaban sus compañeros.

El beneficio de Pincoya

Antes de que quedara establecida la placa definitiva, Pincoya tuvo la posibilidad de utilizar el beneficio obtenido como líder de la semana. La regla establecía que podía sacar a dos participantes de la nominación, aunque no tenía permitido salvarse a sí misma.

Pincoya sacó de la placa a Luana Fernández y Solange Abraham (Captura: Telefe)

La chilena tomó una decisión que sorprendió a algunas de sus compañeras y eligió retirar de la placa a Luana Fernández y Solange Abraham. De esta manera, ambas quedaron automáticamente clasificadas para la gran final, al igual que Yanina Zilli, que ya se encontraba fuera de riesgo.

Quiénes quedaron en placa

Con el movimiento de la líder, la placa quedó integrada por Charlotte Caniggia, Yipio, Pincoya y Mariela Prieto. Las cuatro deberán enfrentarse ahora a la gala de eliminación prevista para el lunes 31 de agosto.

Así quedó la placa negativa de Gran Hermano: Generación Dorada (Foto: Instagram @granhermanoar)

Asimismo, durante la gala, Santiago del Moro también anticipó cómo será la próxima instancia de eliminación. A diferencia de las galas anteriores, el conductor les informó a las participantes cuál será la modalidad. “Es negativa, de principio a fin”, explicó Del Moro al referirse al mecanismo de votación.

Así, con tres lugares de la final ya ocupados y cuatro participantes en riesgo de abandonar la casa, Gran Hermano Generación Dorada comienza a transitar sus últimas semanas con el juego cada vez más cerca de su desenlace.