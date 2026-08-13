Cande Molfese respondió a las críticas que señalan que dejó a Gastón Soffritti porque no quería ser mamá y ahora está embarazada

Candelaria Molfese anunció esta semana que será mamá. La actriz se encuentra de novia con Joaquín Laviaguarre; después de anunciarlo en Perros de la calle (Urbana Play) y de enseñar un test de embarazo en sus redes, recibió mensajes de todo tipo. La mayoría de ellos fueron de apoyo y felicitaciones, a excepción de algunos que le recordaron cuando contó que se separó de Gastón Soffritti porque él quería tener hijos y ella no. Ante las críticas, eligió reaccionar con contundencia y dejó expuesto al actor.

Molfese y Soffritti se separaron en mayo de 2024 luego de una relación que duró tres años. Según manifestaron ambos artistas, la causa fue que el actor quería ser padre y ella admitió que todavía no estaba preparada para serlo. Ante la diferencia de proyectos de vida, dieron por terminado el vínculo.

El comentario en TikTok que provocó la reacción de Cande Molfese tras anunciar su embarazo (Fuente: Instagram/@candemolfese)

“Y pensar que dejó a Soffritti porque no quería ser madre nunca”, fue el comentario que recibió en su publicación; sin esperar demasiado, Molfese replicó: “Con él, querrás decir no quería”.

Cabe recordar que Candelaria se refirió hace dos años a su separación en un programa de streaming junto a Nati J y Eio Moldavsky: “Él es pragmático y para él yo ahora ya está, soy su ex. Y está bien, me parece noble, respetable y admiro esa parte de él. Yo fui la que puso las cosas sobre la mesa y dije ‘me quiero separar’. Pero en realidad fue él el que me dijo que charlemos”.

Cande Molfese será mamá

El 10 de agosto, la actriz anunció en el programa radial en Perros de la calle su embarazo y sorprendió a todo el equipo. A la vez, realizó una publicación en su perfil de Instagram, en el que escribió: “Ahora somos cinco”. Cande Molfese se encuentra en pareja con Joaquín, un joven de muy bajo perfil, desde hace un año y medio. Ahora, la pareja se prepara para una nueva etapa de felicidad.

El anuncio de Cande Molfese

El carrusel de imágenes que compartió muestra una serie de momentos, entre los que se encuentran la ecografía que confirma su embarazo y sus mascotas, Almendra y Romeo, quienes son, también, parte de su familia y, por ende, la referencia numérica en el título del posteo.

Antes de realizar el posteo, Molfese anunció al aire el embarazo y sorprendió hasta a sus propios compañeros de programa. La actriz jugó un poco con el misterio antes de mostrar en vivo la foto de la ecografía. El único que entendió rápido la situación fue Andy Kusnetzoff, quien gritó: “Noooo, qué, está clarísimo, Candelaria, tremendo, me lo quería decir antes y le dije que no, está loca, me lo vendió como contenido...”. Tras varios chistes de sus compañeros que no salían del asombro, ella remató: “Si no se lo decía a ustedes, a quién se lo iba a decir”.

Cande Molfese anunció el embarazo en Perros de la Calle

Cande y Joaquín se conocieron durante una obra de teatro en la temporada de verano. Él era productor de la obra y coincidió con la actriz, quien realizaba, por ese entonces, un reemplazo de su colega Sofía Morandi. “Entra por atrás del teatro y yo dije: ‘Es él’”, contó en Resumido (Luzu TV). Ese encuentro fortuito, que se convirtió en un flechazo, unió los caminos de los dos, quienes, meses después, formalizaron su relación.