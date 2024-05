Todos los detalles de la inesperada separación de Cande Molfese y Gastón Soffritti

Escuchar

Pese a que todo parecía ir viento en popa y se esperaba verlos caminar pronto hacia el altar, Cande Molfese y Gastón Soffritti ya no están juntos. A poco más de un año de haberse comprometido y de apostar a la convivencia a principios del 2023, los actores decidieron terminar su vínculo de casi dos años.

En el Día de San Valentín, Gastón Soffritti le dedicó un romántico mensaje en redes a Cande Molfese (Foto: Instagram @gsoffritti)

Todo comenzó cuando este miércoles Ángel de Brito dijo en LAM (América TV) que tenía un enigmático sobre una separación. “Ellos están en pareja desde junio del 2022. En febrero del 2023 se mudaron juntos y se comprometieron. Se conocieron cuando fueron a filmar una publicidad a Ushuaia, que nosotros la mostramos acá y se separaron días atrás”, empezó diciendo el conductor.

Y siguió: “Lo hablaron mucho, me cuenta alguien. Fue de común acuerdo, esto es lo que se dice siempre. Hay amor de por medio y la decisión tiene que ver con que no coinciden con los proyectos a futuro cercano. Más precisamente porque él quiere ser papá y ella todavía no tiene en mente convertirse en madre”.

Después de varios minutos de intriga, el exjurado del Bailando (América TV) reveló los nombres de los protagonistas: “Ella lo viene contando en las notas. Por eso, también lo estoy diciendo. Si no, no me metiera tanto. Estoy hablando de Cande Molfese y Gastón Soffritti”.

La noticia llamó la atención no solo de personas afines al mundo del espectáculo, sino también de sus seguidores. Es que el 16 de abril, el exactor de Patito Feo (eltrece) realizó una publicación en su cuenta de Instagram, donde se lo vio muy compinche junto a quien era su pareja, con un video a pura risa en el que Cande personificaba con un filtro a “Reichel”, un personaje ficticio que ellos mismos crearon y con el que divertían a su público.

“A pedido del público le pude sacar un par de palabras a reichel sin que se enoje demasiado. Aquí les dejo esta joya”, escribió en el pie del posteo, el cual acumula miles de likes y cientos de comentarios.

Por otra parte, el último 14 de febrero, Día de los enamorados, Gastón recurrió a las redes sociales y le dedicó a la joven un dulce posteo en el cual rememoró aquel viaje al Sur que marcó el inicio de la relación, por el 2022. “Acá empezaba todo. Hacía mucho frío, pero estaba tan entusiasmado con que estabas ahí que no me importaba. Grabamos 17 horas, no se sintieron… es más, pasaron rápido. Traté de ir por el lado esotérico que sabía que te encantaba, pero me invitaste a dejar de hablar b***deces y a tomar un vino”, sostuvo él.

Gastón Soffritti le dedicó un romántico posteo a Cande Molfese en el Día de San Valentín (Foto: Instagram @gsoffritti)

En la misma línea, continuó: “El tiempo vuela. Pasaron casi dos años, y acá estamos, construyendo poco a poco, con aciertos y errores; bancándonos uno al otro, tratando de entender cómo se hace. Siendo diferentes, pero encontrándonos en el camino, intentando ser mejores todos los días. Debatiendo cada tema y cada palabra; sí, somos unos pesados”.

“El amor es eso que no sabemos que es, pero si tengo que definirlo se parece bastante a esto que tenemos. Libre. Único. No duele. Nos hace mejores. Vamos por más. ¡Feliz día mi cuca, te amo!”, sentenció el actor de Graduados, junto a un breve video de él y ella juntos en la Patagonia.