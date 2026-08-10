Cande Molfese anunció al aire que está embarazada y sorprendió a todos sus compañeros

En su cuenta de Instagram y a través de su programa radial en Perros de la calle, Cande Molfese anunció que está embarazada. “Ahora somos cinco”, confirmó la emprendedora. Junto a Joaquín, su pareja, con quien mantiene una relación de un año y medio, la actriz compartió su felicidad con los seguidores.

El anuncio de Cande Molfese

El carrusel de imágenes muestra una serie de momentos donde Molfese se hizo los respectivos estudios para confirmar su embarazo. En algunas de ellas, aparecen sus mascotas, Almendra y Romeo, quienes son, también, parte de su familia y por ende la referencia numérica en el título del posteo.

Cande Molfese mostró la panza del embarazo

El posteo además de sobresalir por la noticia de su maternidad contiene distintas imágenes de este incipiente proceso. Algunas imágenes muestran el test de embarazo, supervisado por una de sus mascotas, y a la actriz sentada en un sillón, contemplando la noticia.

Cande Molfese anunció que se encuentra embarazada

También en medio de visitas al obstetra, contemplando su pequeña panza al espejo y hasta comiendo un sándwich de milanesa, Molfese reflejó cómo fueron sus últimos días hasta la confirmación del embarazo.

“Muy embarazada”, se lee en el epígrafe de una de las instantáneas que publicó para darle forma a una noticia que cambió su vida y la de su pareja, Joaquín.

Antes del posteo en redes, Cande Molfese anunció al aire el embarazo y sorprendió hasta a sus propios compañeros de Perros de la calle.

Cande Molfese anunció el embarazo en Perros de la Calle

La actriz jugó un poco con el misterio antes de mostrar en vivo la foto de la ecografía. El único que entendió rápido la situación fue Andy Kusnetzoff quien gritó: “Noooo, qué, está clarísimo, Candelaria, tremendo, me lo quería decir antes y le dije que no, está loca, me lo vendió como contenido...”.

Tras varios chistes de sus compañeros que no salían del asombro, Molfese remató: “Si no se lo decía a ustedes, a quién se lo iba a decir”.

El momento en que Andy Kusnetzoff se entera al aire del embarazo de Cande Molfese

Cómo se conocieron Cande Molfese y Joaquín

Cande Molfese contó cómo fueron sus primeros pasos junto a su pareja, Joaquín, a quien admitió haberlo conocido “trabajando” en una obra de teatro que ambos encabezaron en una temporada de verano.

Él, productor de la obra, coincidió con Molfese quien realizaba, por ese entonces, un reemplazo de su colega Sofia Morandi. “Entra por atrás del teatro y yo dije: ‘Es él’”, contó en Resumido (Luzu TV). Ese encuentro fortuito, que se convirtió en un flechazo, unió los caminos de los dos, quienes, meses después, formalizaron su relación.

Cande Molfese contó cómo comenzó su relación con su novio

Antes de entablar un diálogo fluido con Joaquín, la actriz se cercioró acerca de su estado civil: “Le pregunté a mi compañera, Brenda Gandini, que me dijo que estaba soltero”.

Molfese y Joaquín están en pareja desde inicios de 2025. “Medio que lo perseguí un poco y no me dio mucha bola, recién en enero me prestó atención”, indicó sobre esta historia de amor que sumó un nuevo capítulo.

cande

La celebridad tuvo varias parejas públicas a lo largo de su carrera artística. Sus noviazgos más importantes y conocidos públicamente incluyen al actor Gastón Soffritti, y al cantante y actor italiano Ruggero Pasquarelli.

Con Ruggero Pasquarelli estuvo en pareja durante seis años y se casaron. La convivencia llevó a que el actor obtenga la ciudadanía argentina y así tener el permiso para quedarse en el país. Sin embargo, una serie de cuestiones atentaron contra el bienestar de la pareja y en 2021 pusieron punto final.

Cande Molfese y su noviazgo con Gastón Soffritti (Foto: Instagram @gsoffritti)

Luego de ello, Molfese tuvo un romance con Soffritti, el cual comenzó en junio de 2022 y culminó a mediados de 2024. Los protagonistas, mediante un video, oficializaron la ruptura tras convivir durante un largo tiempo.

En esta ocasión, la actriz y emprendedora volvió a confiar en el amor y fruto de ello, anunció el embarazo con Joaquín en sus redes sociales.